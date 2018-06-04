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Бюджетные мандарины: почему депутат "кипишевал" в кабинете Холодницкого

Наши деньги 22 Читати новину українською

Нардеп Георгий Логвинский расспрашивал спецпрокурора Назара Холодницкого о закрытии производства. По версии детективов НАБУ, они обсуждали уголовное дело в отношении компании "Золотой мандарин ойл". Нардеп опровергает свою причастность к этой фирме. Зато журналисты выяснили, что с деятельностью компании связано ближайшее окружение Логвинского.

Улыбка от фемиды для народного депутата: весной все имели возможность послушать записи сделанные в кабинете главного Антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. Это были записи сделанные детективами Антикоррупционного бюро на секретный диктофон скрытый в аквариуме. Эта история наделала много шума, но в нем есть один интересный эпизод.

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На нем депутат обсуждает с Антикоррупционным прокуром обстоятельства уголовного дела. Это дело начато по схеме, в которой государство из бюджета закрыла долги Ахметова перед частной компанией, к которой наш депутат "не имеет никакого отношения".

Прослушивая записи, со слов депутата Георгия Логвинского, который находился в кабинете Холодницкого, понятно, что речь идет о закрытии какого-то дела. После публикаций аудиозаписей, детективы НАБУ обыскали квартиру, в которой живет брат Логвинского – Игорь. Обыскали именно по тому делу, которое обсуждали в кабинете – дело "Золотого Мандарина".

Георгий Логвинский

В чем же вопрос? Компания "Золотой Мандарин" 10 лет назад занималась горючим, тогда как бизнес – умерла, но как актив оставалась интересной. Потому что 55 миллионов гривен за топливо этой фирме задолжало "Киевэнерго".

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В производстве НАБУ фирма оказалась из-за того, что в 2016 году «Золотой Мандарин» вернул себе очень старый долг, но не из средств «Киевэнерго», а из бюджета. Компания заключила мировое соглашение с Минюстом. На ней получила решение Европейского суда по правам человека, по решению – получила бюджетные средства. Эти обстоятельства сейчас и расследует НАБУ.

НАБУ начало следствие в июне 2017 года. Сначала пришло с обысками в Минюст. Частная компания "Золотой Мандарин" передала на хранение "Киевэнерго" – 75 тысяч тонн мазута, и пока горючее хранилось на складах энергетической компании, по документам – его поделили.

Больше деталей уголовного дела – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины НАБУ Деньги Наши деньги Коррупция Расследования Назар Холодницкий
Источник: 24 канал
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