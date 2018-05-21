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Что скрывает от деклараций Алексей Филатов: неожиданные результаты расследования

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Декларирование нужно не только для того, чтобы посмотреть на чьи-то чемоданы наличности. Тем более, уверен, что нам показали не все чемоданы. Но и для того, чтобы установить различные интересные связи. В идеальном мире мы могли бы просто посмотреть в декларацию чиновника и увидеть, кто с кем тесно связан. Но мир не идеален, что показала ситуация с Алексеем Филатовым.

Например, есть Администрация Президента, высокий, очень высокий чиновник из администрации, а еще есть юридическая компания, которая получает контракты иногда в важнейших для государства судебных процессах.

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Алексей Филатов, заместитель главы Администрации Президента, выходец из юридической фирмы "Василь Кисиль и партнеры" отвечает на Банковой за судебную реформу. Судебная реформа – это отсев судей с сомнительными решениями и состояниями, чтобы те, кто вершат правосудие, работали честно и за достойное вознаграждение.

Из декларации Алексея Филатова следует, что у него нет ни жены, ни детей. Хотя он с юристом Анной Бабич воспитывают десятимесячного сына. В квартире Филатова на Печерске фото женщины консьерж узнает без раздумий.

Олексій Філатов не вказав у декларації свою сім'ю

Алексей Филатов не указал в декларации свою семью

Выходит, заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов не задекларировал гражданскую жену и новорожденного сына.

"Я декларирую все, что я должен декларировать в соответствии с Законодательством", – так ответил Алексей Филатов на вопрос журналистки о семье.

Законодательство в свою очередь обязывает декларировать семью.

Членами семьи являются не только лица, состоящие в зарегистрированном браке, а также те лица, которые в зарегистрированном браке не состоят, но ведут совместное хозяйство, имеют общие права и обязанности, проживающих совместно,
– прокомментировал юрист проекта "Жми" Владимир Харечко.

Вряд ли опытный юрист Алексей Филатов не знал, что декларировать членов семьи нужно. Поэтому должны быть определенные мотивы, чтобы не вспомнить о семье в декларации.

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О том, почему Алексей Филатов скрывает свою семью – смотрите в программе "Наши деньги".

Теги: Новости Украины Судьи Коррупция е-декларирование Расследования Администрация Президента Наши деньги
Источник: 24 Канал
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