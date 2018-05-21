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Що приховує від декларацій Олексій Філатов: неочікувані результати розслідування

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Декларування потрібне не лише для того, аби подивитись на чиїсь валізи готівки. Тим більше, певен, що нам показали не всі валізи. Але й для того, аби встановити різні цікаві зв'язки. В ідеальному світі ми мали б просто подивитись в декларацію чиновника і побачити, хто з ким тісно пов'язані. Але світ не ідеальний, що показала ситуація з Олексієм Філатовим.

Наприклад, є Адміністрація Президента, є високий, дуже високий чиновник з цієї адміністрації, а ще є юридична компанія, яка отримує контракти іноді в надважливих для держави судових процесах. 

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Олексій Філатов, заступник голови Адміністрації Президента, вихідець з юридичної фірми "Василь Кисіль і партнери" відповідає на Банковій за судову реформу. Судова реформа – це відсів суддів із сумнівними рішеннями та статками, щоб ті, хто вершать правосуддя, працювали чесно та за достойну винагороду.

З декларації Олексія Філатова випливає, що в нього немає ані дружини, ані дітей. Хоча він з юристкою Анною Бабич виховують десятимісячного сина. У квартирі Філатова на Печерську фото жінки консьєрж впізнає без роздумів. 

Олексій Філатов не вказав у декларації свою сім'ю
Олексій Філатов не вказав у декларації свою сім'ю

Виходить, заступник голови Адміністрації Президента Олексій Філатов не задекларував цивільну дружину та новонароджену дитину.

"Я декларую все, що я маю декларувати, відповідно до Законодавства", – так відповів Олексій Філатов на питання журналістки про сім'ю.

Законодавство у свою чергу зобов'язує декларувати родину. 

Членами сім'ї являються не тільки особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, а також ті особи, які в шлюбі зареєстрованому не перебувають, але ведуть спільне господарство, мають спільні права та обов'язки, проживають спільно,
– прокоментував юрист проекту "Тисни" Володимир Харечко.

Навряд досвідчений юрист Олексій Філатов не знав, що декларувати членів сім'ї потрібно. Тож мають бути певні мотиви, аби не згадати про сім'ю в декларації.

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Про те, чому Олексій Філатов приховує свою сім'ю – дивіться в програмі "Наші гроші".

Теги: Новини України Наші гроші Адміністрація Президента Розслідування е-декларування Корупція Судді
Джерело: 24 Канал
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