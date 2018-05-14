Брудна гра: як в Україні працює гральний бізнес

Хоча в Україні гральні зали всюди, але податки до бюджету від них не надходять. 2017 року з них зібрали лише 200 мільйонів гривень. Цього вистачить на 5 днів існування Нацполіції, яка не заважає гральному бізнесу.

Частина українського грального бізнесу існує поза законом, тому і не сплачує податки. А решта залів працює під прикриттям електронної лотереї, тому що цього не забороняв парламент. У гральних залах також часто ставлять і лотерейні програми, і заборонені. А податки сплачують лише з тих, що підключені до казначейства.

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Всі мережі гральних автоматів працюють під прикриттям "національної лотереї". І цю компанію пов’язують із президентською командою. Перші свідчення про це з’явилися у 2015, коли в офісі УНЛ ("Української національної лотереї") був присутній член президентської партії Олександр Третьяков, тоді політик приїхав, підтримати організацію під час обшуків. Його найближчий друг є власником компанії.



Олександр Третьяков

Вже більше року найбільший лотерейний оператор платить гроші фірмі "АТЕК95" за оренду офісу і супутні послуги. А саме підприємство сплачує зарплату дружині нардепа Третьякова, а сам він був співвласником цієї фірми.

"Українська національна лотерея" за підтримки Міністерства фінансів хотіла стати єдиним власником ліцензії, начебто це допоможе збільшити надходження податків. Минулого року Мінфін запропонував прийняти нові ліцензійні угоди для лотерейних операторів і зібрати 350 мільйонів гривень за ліцензії, які давно не оновлювалися. І з трьох існуючих на ринку операторів лотерей, її б зміг отримати тільки УНЛ.

Як придушують конкурентів "Української національної лотереї" – дивіться у програмі.