Грязная игра: как в Украине работает игорный бизнес

Хотя в Украине игровые залы везде, но налоги в бюджет от них не поступают. В 2017 году с них собрали только 200 миллионов гривен. Этого хватит на 5 дней существования Нацполиции, которая не мешает игорному бизнесу.

Часть украинского игорного бизнеса существует вне закона, потому и не платит налоги. А остальные залы работают под прикрытием электронной лотереи, потому что этого не запрещал парламент. В игровых залах также часто ставят и лотерейные программы, и запрещенные. А налоги платят только с тех, которые подключены к казначейству.

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Все сети игровых автоматов работают под прикрытием "Национальной лотереи". И эту компанию связывают с президентской командой. Первые свидетельства об этом появились в 2015 году, когда в офисе УНЛ ("Украинской национальной лотереи") присутствовал член президентской партии Александр Третьяков, тогда политик приехал, чтобы поддержать организацию во время обысков. Его ближайший друг является владельцем компании.

Александр Третьяков

Уже больше года крупнейший лотерейный оператор платит деньги фирме "АТЕК95" за аренду офиса и сопутствующие услуги. А само предприятие платит зарплату жене нардепа Третьякова, а сам он был совладельцем этой фирмы.

"Украинская национальная лотерея" при поддержке Министерства финансов хотела стать единственным владельцем лицензии, якобы это поможет увеличить поступления налогов. В прошлом году Минфин предложил принять новые лицензионные соглашения для лотерейных операторов и собрать 350 миллионов гривен за лицензии, которые давно не обновлялись. И с трех существующих на рынке операторов лотерей, ее бы смог получить только УНЛ.

Как подавляют конкурентов "Украинской национальной лотереи" – смотрите в программе.