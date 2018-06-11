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Как темпы обогащения соответствуют реформам Минюста

Наши деньги 17 Читати новину українською

В декларациях господина министра росли цифры, но очень неторопливо. Абсолютно несоразмерно объемам рассказов в министерстве. "Наши деньги" нашли того человека, темпы обогащения которого соответствуют темпам реформ в Минюсте. Ею оказалась 20-летняя студентка, племянница министра. Версий откуда у девушки все – очень много и они очень смешные.

Майские праздники министр юстиции Павел Петренко провел в Турции. Был там не один, а с родными, отдых которых сам оплатил.

У меня есть доходы, чтобы оплатить отдых свой и своих близких в таком размере. Поэтому здесь нет никаких проблем,
– отметил Павел Петренко.

На видео с отдыха зафиксированы спутницы министра, вероятно, его сестра Оксана Петренко и ее дочь, племянница министра – Божена Кличук. В соответствующие даты племянница регулярно постила фотографии с отдыха в Instagram. В этой истории самым интересным является не сам отдых, а 20-летняя студентка, которая стала владелицей ряда люксовых активов. Приобретены они были уже после того, как Павел Петренко стал министром юстиции.

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На улице Евгения Коновальца в Печерском районе Киева в элитном спектре новостроек обладательницей новой двухкомнатной квартиры стала Божена Кличук. Стоимость квартиры стартует на аналогичные апартаменты от 2,5 миллионов гривен. За 2 месяца у студентки появилась еще одна квартира, еще большей площади, почти рядом с предыдущей. Средняя цена на подобные квартиры – 3,5 миллиона гривен.

Божена Клічук

Владелица квартиры Божена Кличук

Менее чем за год Божена Кличук дополняет образ киевской миллионерши новеньким кроссовером, который в автосалоне стоит более 1 миллиона гривен.

Авто Божени Клічук
Авто Божены Кличук

В целом, за 11 месяцев студентка скупилась примерно на 7 миллионов. В одной из квартир, которые записаны на Божену, она не живет. Соседи девушку знают только как владелицу, а не соседку.

А живет племянница министра в совсем другой квартире, третьей по счету. И она не ее, а мамина.

Одну квартиру ей бабушка подарила. А вторая квартира – это, наверное, тоже какой-то подарок что ли. Она девочка, вы понимаете? – мать Божены,
– резюмировала мать Божены.

Подробнее о студентке, которая имеет все – смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Новости Турции Отдых VIP отдых Павел Петренко Коррупция Деньги Наши деньги
Источник: 24 канал
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