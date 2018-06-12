Как племянница "бесквартирного" министра юстиции Петренко стала владелицей элитных апартаментов

Племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Об этом говорится в расследовании для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

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Еще три года назад Божена Кличук, племянница министра юстиции, приобрела активы, нынешняя рыночная стоимость которых – примерно 7 миллионов гривен, хотя собственных доходов на подобные приобретения у нее не было. Ведь в то время девушка была студенткой и работала только младшим экономистом и помощником бухгалтера.



Племянница министра юстиции Украины Божена Кличук

Сейчас стало известно, что обе квартиры девушка приобрела в 2015 году. Это двухкомнатные апартаменты 85 квадратных метров в киевском ЖК "Панорама" на улице Евгения Коновальца, 44А. Аналогичные квартиры сейчас стоят около 3,5 миллионов гривен. А также двухкомнатная квартира на 65 квадратов в доме по улице Евгения Коновальца, 36-В, их ориентировочная стоимость сейчас – 2,5 миллиона гривен. Несмотря на то, что ни в одной из двух записанных на нее квартир девушка не живет, она проживает в третьей, маминой – на бульваре Шевченко.



Апартаменты Божены Кличук

Мать Кличук – Оксана Петренко – ранее входила в состав бизнес-структур своего брата – нынешнего министра юстиции Павла Петренко. Однако, сейчас она работает преподавателем в Черновецком национальном университете Федьковича.

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Менее чем через год после двух дорогих покупок, в сентябре 2016-го, студентка стала обладательницей нового престижного автомобиля Lexus NX200. В автосалоне такой стоит более миллиона гривен. Официальные совокупные доходы родителей за последние два с половиной года не позволили бы приобрести даже автомобиль Lexus. По словам самой Божены Кличук, ей помогала вся семья.



Lexus, зарегистрированный на Божену Кличук

Мать Божены сообщила сразу несколько версий происхождения имущества дочери: подарок бабушке, наследство от дедушки, который умер 10 лет назад, и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии – Романа Кличука. Сам Роман Кличук в комментарии программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщил, что помогает племяннице финансово с обучением и путешествиями, но не суммами, которых хватило бы на недвижимость и авто.

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Министр юстиции Павел Петренко также опроверг свое участие в приобретениях племянницы. При этом он подтвердил, что в мае имел совместный отдых с ней в Турции и оплатил его.



Министр юстиции Украины Павел Петренко

Согласно электронной декларации Петренко, он не имеет собственного жилья, а живет в арендованном, и обладает 11-летним Volkswagen Golf, но при этом пользуется арендованной Toyota. Также Петренко имеет солидные суммы в наличных и на банковских счетах.

Полный выпуск расследования "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.