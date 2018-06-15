Экс-жена одиозного судьи Татькова имеет 9 объектов недвижимости в Испании: расследование

Первая жена судьи-беглеца Виктора Татькова – Зоя Татькова является владелицей фирмы Vebelle Royal G SL, зарегистрированной в провинции Малага на Юге Испании. На эту испанскую фирму зарегистрированы 9 объектов недвижимости на берегу Средиземного моря.

Об этом говорится в расследовании "Богатый мир" судьи-беглеца Виктора Татькова" программы "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый").

Читайте также: Главный "по этике" в прокуратуре Киева, который увольняет за пьяную езду, сам попал в алко-переплет

Фирма Vebelle Royal G SL зарегистрирована в городе Торремолинос в 2016 году и имеет уставный капитал 457,642 евро. Основной вид деятельности – сфера недвижимости. Согласно данным из испанского реестра, с 2017 года на фирму записана земля и имение на почти 600 квадратных метров. С 2012 года совладельцем этой недвижимости является также Елена Татькова – дочь судьи от первого брака.

Карты Google показывают, что особняк расположен на территории в почти полгектара. Есть бассейн, рядом теннисный корт.

Впрочем, когда журналисты приехали на место, оказалось, что дом недавно снесли. Соседи рассказали, что видели здесь мужчину, похожего на Виктора Татькова. Другой сосед рассказал, что владельцы этой земли вроде планируют что-то строить на месте снесенного дома.

Кроме этой недвижимости, на фирму Vebelle Royal G SL также записаны четыре апартамента в комплексе BENAL BEACH, а также по одной квартире в комплексе Tamarindos, Hercules и Opera на берегу Средиземного моря.

Читайте также: Как племянница "бесквартирного" министра юстиции Петренко стала владелицей элитных апартаментов

Инвестиции в испанскую недвижимость считаются надежным капиталовложением и выгодным бизнесом, рассказывают местные риэлторы.

Это одно из самых популярных туристических направлений в Испании. Инвестировать можно по-разному. Можно напрямую покупать недвижимость и зарабатывать на перепродаже. Это может быть также сдача в аренду своих вилл и апартаментов. Словом, это очень хороший бизнес,

– отметил менеджер агентства недвижимости в Испании Семен Цунцик.

Журналисты "Схем" связались с Зоей Татьковой, на фирму которой записана вся вышеперечисленная недвижимость. Но она отказалась от комментариев, заявив, что недвижимостью не владеет.

Да нет у меня никакого имущества. Отстаньте от меня,

– сказала Татькова.

У 58-летней донеччанки Зои Татьковой и Виктора Татькова есть совместные дети. Она не была владелицей бизнеса. Работала преподавателем Донецкого национального университета и возглавляла Донецкое отделение Национальной школы судей. Второй раз замуж не выходила.

С октября 2016-го Виктор Татьков, который во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии ГПУ, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений. Впрочем, за считанные недели до объявления подозрения судья выехал из страны: сначала – в Польшу, а впоследствии – и в Австрию, и с тех пор, по информации Департамента специальных расследований ГПУ, в Украине не появлялся.

Из одного из судебных решений стало известно, что в марте 2018-го года Татьков обратился к австрийской власти с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Полный выпуск расследования "Схем" смотрите здесь.