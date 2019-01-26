Топ-5 скандальних помилок Порошенка, які обурили всю Україну

Передвиборчі білборди Петра Порошенка про отримання Томосу рясніють по усій Україні. Дивує, чому висвітлюється лише ця тема. Адже Петро Олексійович може розповісти країні й про інші свої "здобутки".

"Центр протидії корупції" зробило підбірку передвиборчих білбордів зі здобутками Петра Порошенка "... для України".

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"Насіров для України"

Роман Насірова одразу після Революції гідності став народним депутатом України за списком "Блоку Петра Порошенка". Вже у Верховній Раді він очолив один з найважливіших парламентських комітетів – податкової й митної політики за квотою "Блоку Петра Порошенка". А згодом зовсім випадково виграв конкурс на посаду головного фіскала країни.



"Роман Насіров для України"

Власне на цій посаді Антикорупційне бюро і "взяло за зябра" креатуру Петра Порошенка. До речі, нагадаю, що після арешту Насірова детективами НАБУ, захищати останнього кинулися депутати "Блоку Петра Порошенка", а саме Гліб Загорія й Олександр Третьяков.



Гліб Загорія й Олександр Третьяков

НАБУ звинувачує Насірова в завданні державі, тобто нам з вами, збитків у розмірі два мільярди гривень. Нагадаю, що реформований Порошенком суд вже рік зачитує Насірову обвинувальний акт, навіть не перейшовши до розгляду справи по суті. Паралельно той таки реформований Порошенком суд відновив Насірова на посаді голови Фіскальної служби. А Центральна виборча комісія зареєструвала нардепа кандидатом в Президенти України.

"Труханов для України"

Ви запитаєте, що Порошенко має до обраного одеситами мера? До обрання мером, дійсно, стосунку особливого не має. А ось до збереження цієї посади громадянином Російської Федерації Геннадій Трухановим – має безпосереднє значення.



"Труханов для України"

Як і до "відмазування" від тюрми. Адже це президентська Служба безпеки України не бачить, що мером стратегічно потрібного Росії міста є не лише громадяни країни агресора, а й виходець з її кримінальних кіл.

Ба більше, генеральний прокурор Порошенка не підписує підозру керівнику САП Назару Холодницькому, який у своєму кабінеті вирішував, як врятувати Труханова від детективів Антикорупційного бюро. Останні, нагадаю, таки притягнули мера Одеси в суд за звинуваченням в крадіжці 170 мільйонів гривень.

До речі, в цьому суді прокурори Холодницького допомагають адвокатам Труханова розглянути справу стаханівськими методами: засідання майже щодня відбуваються. Така феноменальна швидкість потрібна для того, аби до створення Антикорупційного суду, встигнути отримати виправданий вирок в дуже незалежному і страшенно реформованому Одеському суді.

Це саме Порошенко усіма можливими способами демонструє меру Одеси публічну підтримку. Чого лише вартує візит в Одесу першої леді, яка на камери вишивала разом з Трухановим рушник. В Одесі активістів не просто б'ють їх ріжуть ножами та стріляють з бойової зброї. До прикладу, як сталося з Віталієм Устименком, Олегом Михайликом і Сергієм Стерненком.

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Чому Порошенко такий лояльний до відверто ватного і, як на мене, очевидно бандитського мера? Тому що йому потрібна допомога Труханова і його "тітушок" на виборах президента. Так само, як йому потрібна підтримка, наприклад, мера Харкова Генадія Кернеса, кримінальну справу проти якого злив Генеральний прокурор Порошенка.

"Роттердам+" для України

Від регіональних "слівок общества" повертаємося до результатів Порошенка у співпраці з елітою національною. Зовсім нещодавно українці "відсвяткували" 35-мільярддя схеми "Роттердам+". Саме стільки Рінат Ахметов і його новий партнер витягнули з наших кишень.



"Роттердам+" для України

До чого тут Порошенко? Корупційний "Роттердам+" в тариф впхнула Національна комісія з регулювання комунальних послуг та енергетики. Весь склад цієї комісії призначив особисто Петро Порошенко. Ба більше, головою комісії президент призначив 24-річного хлопчину, який до того працював в московському відділені Roshen.

Зараз же розслідуванню цієї схеми детективами НАБУ перешкоджають не лише реформовані Порошенком суди, а й керівник САП Назара Холодницький.

Холодницький для України

Назарій Холодницький допоміг Юрію Луценку врятувати від НАБУ: депутатів Ярослава та Богдана Дубневичів від БПП, Дениса Дзендзерського з "Народного фронту" та запорізьких "опоблоківців". Ніякої в хлопця ідеології – тільки комерція і політична залежність.

Нагадаю, що генеральний прокурор Порошенка не підписує Холодницькому підозру, а значить розділяє з ним відповідальність за кожну злиту справу. Ту саму відповідальність з ними розділяє президент.



Назар Холодницький для України

Семочко і Демчина для України

Семочко – це перший заступник голови зовнішньої розвідки, в родини якого журналісти "Наших грошей" знайшли російські паспорти та три маєтки під Києвом. СБУ, до речі, дані російські паспорти підтвердило.



"Семочко для України"

Демчина – перший заступник голови Служби безпеки України, підозру в незаконному збагаченні якого підготувало Антикорупційне бюро.



"Демчина для України"

Обидва посадовці – вертикаль президента. Обох Порошенко може своїм рішенням звільнити. Обидва, як ви знаєте, на посадах, не дивлячись на очевидні докази й величезне соціальне обурення.

Томос – безперечно хороший результат Порошенка. Я скажу більше, досягнути його була значно важче, ніж розв'язати проблеми з людьми, описаними вище. Чому Порошенко добув Томос, а проблем з людьми вище не вирішив? Бо Томос жодним чином не зачіпає інтереси Порошенка. А ось покарання своїх людей за корупцію, наступає на приватні інтереси президента.

Головне правило української політики – кради для головного і в тебе не буде проблем. Тож головний просто не може здати нікого зі своїх, бо інші перестануть для нього красти.

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Саме тому Порошенко й далі захищатиме від НАБУ Труханова, Насірова, Холодницького, Луценка, Семочка, Демчину і багатьох інших своїх.