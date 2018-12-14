Обирайте притомних, або Чому Порошенко й Тимошенко не дискутують, хто з них менше вкрав

Це – тема, яку кандидати в президенти України намагаються вголос навіть не згадувати. Це – цифри зі свіжого соціологічного дослідження, в якому опитали понад десять тисяч респондентів. У більшості українських досліджень опитують тисячі дві, в цьому – десять тисяч. Це означає, що похибка цих даних не перевищує одного відсотка. Так от, маю погані новин для старих політиків.

Тих старих політиків, які у виборчій дискусії усіма силами намагаються оминути питання корупції. Ну, не дискутувати ж, наприклад, Порошенку і Тимошенко, хто з них менше вкрав. Тож вони і намагаються обійти тему стороною. А не вийде. Виборці вважають, що корупція є однією з трьох найбільших проблем в Україні.

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До того ж, найбільшу загрозу, на їх думку, становить саме політична корупція – так вважає 92,5% громадян. Тож шановні Юля, Петро та інші: як би ви не намагалися, вам не вдасться уникнути цієї теми на виборах.

Цікаво, що з 2015 року загальне сприйняття рівня корупції майже не змінилося. Однак, набагато більше громадян корумпованими вважають Верховну Раду, Кабінет Міністрів та Президента України, і значно менше з нас вірять, що ці органи бажають боротися з корупцією.

Тепер про те, хто саме, на думку українців, мав би з корупцією боротися. І тут прилітає погана новина для чинного президента і влади загалом. Виборці покладають найбільшу відповідальність за боротьбу з корупцією на найвищі органи влади: Президента – 63%, Верховну Раду – 42% та Кабінет Міністрів України – 38%.



Найбільшу загрозу, на думку опитаних, становить саме політична корупція

При цьому, на думку опитаних, перелічені вище і близько не мають бажання корупцію долати. Лише 6% українців переконані, що таке бажання має Президент, 5% – Кабмін і 4% – Рада.

Бачите, як виходить: з одного боку ми покладаємо відповідальність за боротьбу з корупцією на чинну владу, що логічно, а з іншого бачимо, що влада все менше цим займається. Саме через це Порошенко намагається не говорити про боротьбу з корупцією. З тої простої причини, що йому немає чого нам сказати.

Понад це, ми маємо, що Порошенкові сказати: і про "Роттердам+", і про комічного Луценка, і про захисника корупції з СБУ Демчину і розвідника з маєтками Семочка і тому подібних призначених особисто президентом негідників.



На думку опитаних, владні структури і близько не мають бажання корупцію долати

З тим, хто мав би з корупцією боротися і як ми їхні, пробачте на слові, "успіхи" оцінюємо – розібралися. Рухаємося далі.

80% українців переконані, що основною причиною корупції є відсутність адекватного за неї покарання. Відповідно логічною є наша позиція, що найбільш ефективними для боротьби з корупцією є: невідворотність кримінального покарання – 58%, знищення депутатського імунітету – 56%, звільнення чиновників з роботи із забороною обіймати подібну посаду – 53%.

Тепер підсумуймо. Українці переконані, що боротися з корупцією мала би чинна влада: президенти, міністри та депутати. Робити цього, на нашу думку, вони очевидно не хочуть. Виклик полягає в тому, що подолання корупції можливе лише карними інструментами, монополію на які має влада. Та влада, яка не хоче з корупцією боротися.



Українці переконані, що боротися з корупцією мала би влада: президенти, міністри та депутати

Хто ж, на думку більшості українців, найбільше готовий до боротьби з корупцією? Прості люди – принаймні, так вважають 72% опитаних. Ще 47% бачать таку готовність у медіа та 41% – серед громадських організацій. І це погана новина – бо ми чекаємо один від одного неможливого. Ні звичайні громадяни, ні журналісти, ні громадські діячі не можуть забезпечити "посадок", на які цілком справедливо очікують 58% населення.

Так, об'єднавшись ми змогли провести вже дві успішні революції. Проте, монополію на насильство – тобто "посадку" – має держава. Держава, якою керують політики, що з усіх сил противляться цим "посадкам". Бо вони мали би сісти в першу чергу.

Ви запитаєте, як же можна розірвати це ганебне коло? У демократії існує лише один спосіб – обирати політиків головою, а не одним, пробачте, місцем. І я зараз не про серце. Якщо кандидати в Президенти навіть говорити про боротьбу з корупцією бояться, то за них не те що голосувати не можна – треба активно проти них агітувати!



Подолання корупції можливе лише карними інструментами, монополію на які має влада

Наступний рік дарує нам чудову можливість повністю перезавантажити політичну еліту країну. Лише адекватні, чесні політики можуть забезпечити невідворотність покарання, у тому числі за корупційні злочини. Та й зрештою інші не менш важливі зміни.

Друзі, не чекайте, що це зроблять громадські організації чи медіа. Ми можемо ці реформи придумати, розробити до найменших деталей, навіть змусити владу прийняти необхідні закони. Проте, якщо політики цим змінам противляться, їх впровадження займе в нас роки. І, що важливо, без гарантованого результату і з постійним ризиком відкату.

Наприклад, ми добилися створення антикорупційного бюро – влада знищує його роботу через старі суди, на очищення яких у нас просто забракло часу. "Добре", – сказали ми і за два роки "витиснули" з Порошенка створення антикорупційного суду, який, дасть Бог, запрацює в квітні.

Так корупмовані політики тепер руками прокурорів Холодницького вбивають справи НАБУ ще до суду. Як це було, наприклад, зі справою "рюкзаків Авакова". Бачите, ми і з Холодницьким проблему вирішимо, але це знову забере в нас добрий рік часу. І це, я наголошу, вже буде п'ятий рік вибивання потрібних змін з цих політиків.

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Скажу відверто, трохи дістає – витрачати час, змушуючи людей робити елементарні речі. Ще й при тому, що ми весь цей цирк щедро оплачуємо своїми податками. Нагадаю, що середня українська родина в рік віддає державі чотири тисячі доларів.

Друзі, просто благаю вас, голосуйте головою, обирайте притомних, чесних політиків, якім ви готові довірити ваші гроші.

Це найбільше, що можуть зробити громадяни для боротьби з корупцією. Тай для будь-яких інших позитивних змін в країні.

