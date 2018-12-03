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      13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування

      Право на гідність 166 Читать новость на русском

      На створену після Революції Гідності Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру ми покладали великі очікування у розслідуванні та відстоюванні в судах справ топ-корупції. Натомість антикорупційна прокуратура перетворилася в друге ГПУ, а її керівник Назар Холодницький уже став "любим другом" для корумпованих політиків.

      Центр протидії корупції зібрав справи, у яких прокурори САП, а також їхній керівник особисто зливали перспективні розслідування НАБУ.

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      Перед тим, як розповісти вам про знищені Холодницьким справи, коротко перелічу можливості прокурорів САП впивати на розслідування НАБУ.

      Прокурори процесуально керують всіма провадженнями детективів НАБУ: усіма без винятків.

      Прокурори погоджують детективам слідчі та процесуальні дії: вони знають про слідчі дії за кілька днів до їх проведення. Тож можуть попередити фігурантів про них, або просто заборонити детективам такі дії проводити.

      Саме прокурори Холодницького направляють справи НАБУ до суду. Або не роблять цього, вигадуючи сотні приводів. Прокурори мають відстоювати справи НАБУ у судах та доводити винуватість підозрюваних.

      До речі, НАБУ взагалі не бере участь в судовому розгляді проваджень. На етапі вже судового розгляду все в руках прокурорів Холодницького. Саме тому ми так уважно за цими руками слідкуємо.

      А тепер подивімось для чого саме Холодницький і його прокурори скористалися такими серйозними повноваженнями: для покарання викритих детективами корупціонерів чи для їх відмазування.

      Рюкзаки Авакова. Прокурори Холодницького закрили справу щодо ключових фігурантів сина та екс-заступника міністра внутрішніх справ Авакова.

      Рюкзаки Авакова
      Схема розтрати 14 млн грн в МВС

      Пропозиція мером хабара для Супрун. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попереджав фігуранта справи – свого друга Олександра Богачова – про плани та хід слідства. 
       
      Олександр Богачов
      Олександр Богачов – помічника лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка 
       
      Футбольні справи керівника САП. Холодницький — віце-президент Федерації футболу України, керівником якої є нардеп Андрій Павелко. Він фігурує у декількох справах НАБУ.

      Андрій Павелко
      Журналісти знайшли зв’язок між Андрієм Павелком та офшорною компанією

      Елітні маєтки та авто генерала Ткачука. Прокурори Холодницького закрили справу щодо брехні в декларації та незаконного збагачення керівника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.

      Павло Ткачук
      Павло Ткачук

      Справа Міжнародних авіаліній Коломойського. Холодницький заблокував погодження підозри керівництву МАУ у справі про сплачені пасажирами збори, які замість держфонду йшли у дохід компанії.

      Коломойський МАУ
      МАУ зібрали з пасажирів понад 4 мільйони доларів авіазбору й залишили собі

      Незаконне збагачення Демчини - першого заступника голови СБУ. Павла Демчину попередили про вручення підозри у незаконному збагаченні, після того як детективи направили чернетку підозри в САП.

      Павло Демчина
      У Демчини – 12 автомобілів

      Фірташівський завод. Прокурори Холодницького сплутали суди та затягували із отриманням вирішальних доказів.

      Дмитро Фірташ
      Дмитро Фірташ

      Нафтопродукти Курченка. Прокурори Холодницького відмовились розслідувати злочинну схему гаманця Януковича — олігарха Сергія Курченка.

      Сергій Курченко
      Суд конфіскував у Курченка 100 тисяч тонн нафтопродуктів

      Любі друзі із Народного Фронту. Холодницький особисто гарантував безпеку триразовому фігуранту справ НАБУ нардепу Георгію Логвинському.

      Георгій Логвинський
      Георгій Логвинський

      Вимагання грошей у медиків. Закрили справу щодо санітарного лікаря Протаса, який організував схему із привласнення премій, виписаних до Дня медика.

      Святослав Протас
      Святослав Протас

      Справа екс-голови НАЗК Корчак. Прокурори Холодницького заблокували розслідування детективів щодо брехні у декларації Наталії Корчак та згодом відмовилися оголошувати їй підозру.

      Наталія Корчак
      Очільниця НАЗК у 2016 році задекларувала понад 1 мільйон гривень 

      Справа авіазаводу Антонова. Прокурори хотіли укласти сумнівну угоду із підозрюваним, через дії якого держава може зазнати збитків 14,5 мільйонів гривень.

      справа авіазаводу антонова
      Керівник ДІФКУ Арсен Ісаакян був затриманий на робочому місці силовиками НАБУ 

      Чорна бухгалтерія Охендовського. Зупинили розслідування щодо хабара екс-голові ЦВК від "Партії Регіонів", що поставило справу під загрозу закриття.

      Охендовський
      Антикорупційне бюро звинувачувало голову ЦВК в отриманні 162 тисяч доларів хабара

      Весь реєстр з поясненням кожної справи дивіться на сайті sapfails.antac.org.ua.

      По-перше, цих фактів достатньо, аби генеральний прокурор Юрій Луценко перестав покривати свого підлеглого Назара Холодницького та нарешті підписав йому підозру у справі за результатами розслідування "акваріумних плівок".

      Другий крок – перезапуск антикорупційної прокуратури через звільнення Назара Холодницького та його заступників, а також недоброчесних прокурорів. Для цього Верховна Рада має ухвалити закон для перезапуску САП.

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      Інакше ми не побачимо ані реальних вироків, ані корупціонерів за ґратами, ані повернення вкрадених у нас грошей. 

      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Право на гідність Відеоблоги Корупція Назар Холодницький ГПУ САП НАБУ Затримання сина Авакова Уляна Супрун Хабар Розслідування Ігор Коломойський Дмитро Фірташ Сергій Курченко Михайло Охендовський Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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