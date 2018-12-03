13 топ-корупційних справ, які були фактично зруйновані прокурорами: шокуюче розслідування

На створену після Революції Гідності Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру ми покладали великі очікування у розслідуванні та відстоюванні в судах справ топ-корупції. Натомість антикорупційна прокуратура перетворилася в друге ГПУ, а її керівник Назар Холодницький уже став "любим другом" для корумпованих політиків.

Центр протидії корупції зібрав справи, у яких прокурори САП, а також їхній керівник особисто зливали перспективні розслідування НАБУ.

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Перед тим, як розповісти вам про знищені Холодницьким справи, коротко перелічу можливості прокурорів САП впивати на розслідування НАБУ.

Прокурори процесуально керують всіма провадженнями детективів НАБУ: усіма без винятків.

Прокурори погоджують детективам слідчі та процесуальні дії: вони знають про слідчі дії за кілька днів до їх проведення. Тож можуть попередити фігурантів про них, або просто заборонити детективам такі дії проводити.

Саме прокурори Холодницького направляють справи НАБУ до суду. Або не роблять цього, вигадуючи сотні приводів. Прокурори мають відстоювати справи НАБУ у судах та доводити винуватість підозрюваних.

До речі, НАБУ взагалі не бере участь в судовому розгляді проваджень. На етапі вже судового розгляду все в руках прокурорів Холодницького. Саме тому ми так уважно за цими руками слідкуємо.



А тепер подивімось для чого саме Холодницький і його прокурори скористалися такими серйозними повноваженнями: для покарання викритих детективами корупціонерів чи для їх відмазування.



Рюкзаки Авакова. Прокурори Холодницького закрили справу щодо ключових фігурантів сина та екс-заступника міністра внутрішніх справ Авакова.



Схема розтрати 14 млн грн в МВС

Пропозиція мером хабара для Супрун. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попереджав фігуранта справи – свого друга Олександра Богачова – про плани та хід слідства. . Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попереджав фігуранта справи – свого друга Олександра Богачова – про плани та хід слідства.



Олександр Богачов – помічника лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка

Олександр Богачов – помічника лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка

Футбольні справи керівника САП. Холодницький — віце-президент Федерації футболу України, керівником якої є нардеп Андрій Павелко. Він фігурує у декількох справах НАБУ.



Журналісти знайшли зв’язок між Андрієм Павелком та офшорною компанією

Елітні маєтки та авто генерала Ткачука. Прокурори Холодницького закрили справу щодо брехні в декларації та незаконного збагачення керівника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.



Павло Ткачук

Справа Міжнародних авіаліній Коломойського. Холодницький заблокував погодження підозри керівництву МАУ у справі про сплачені пасажирами збори, які замість держфонду йшли у дохід компанії.



МАУ зібрали з пасажирів понад 4 мільйони доларів авіазбору й залишили собі

Незаконне збагачення Демчини - першого заступника голови СБУ. Павла Демчину попередили про вручення підозри у незаконному збагаченні, після того як детективи направили чернетку підозри в САП.



У Демчини – 12 автомобілів

Фірташівський завод. Прокурори Холодницького сплутали суди та затягували із отриманням вирішальних доказів.



Дмитро Фірташ

Нафтопродукти Курченка. Прокурори Холодницького відмовились розслідувати злочинну схему гаманця Януковича — олігарха Сергія Курченка.



Суд конфіскував у Курченка 100 тисяч тонн нафтопродуктів

Любі друзі із Народного Фронту. Холодницький особисто гарантував безпеку триразовому фігуранту справ НАБУ нардепу Георгію Логвинському.



Георгій Логвинський

Вимагання грошей у медиків. Закрили справу щодо санітарного лікаря Протаса, який організував схему із привласнення премій, виписаних до Дня медика.



Святослав Протас

Справа екс-голови НАЗК Корчак. Прокурори Холодницького заблокували розслідування детективів щодо брехні у декларації Наталії Корчак та згодом відмовилися оголошувати їй підозру.



Очільниця НАЗК у 2016 році задекларувала понад 1 мільйон гривень

Справа авіазаводу Антонова. Прокурори хотіли укласти сумнівну угоду із підозрюваним, через дії якого держава може зазнати збитків 14,5 мільйонів гривень.



Керівник ДІФКУ Арсен Ісаакян був затриманий на робочому місці силовиками НАБУ

Чорна бухгалтерія Охендовського. Зупинили розслідування щодо хабара екс-голові ЦВК від "Партії Регіонів", що поставило справу під загрозу закриття.



Антикорупційне бюро звинувачувало голову ЦВК в отриманні 162 тисяч доларів хабара

Весь реєстр з поясненням кожної справи дивіться на сайті sapfails.antac.org.ua.

По-перше, цих фактів достатньо, аби генеральний прокурор Юрій Луценко перестав покривати свого підлеглого Назара Холодницького та нарешті підписав йому підозру у справі за результатами розслідування "акваріумних плівок".

Другий крок – перезапуск антикорупційної прокуратури через звільнення Назара Холодницького та його заступників, а також недоброчесних прокурорів. Для цього Верховна Рада має ухвалити закон для перезапуску САП.

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Інакше ми не побачимо ані реальних вироків, ані корупціонерів за ґратами, ані повернення вкрадених у нас грошей.