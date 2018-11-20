Як Міноборони краде гроші на закупівлях харчування для українських військових: шокуючі цифри

У частини армійських чиновників немає проблем з тим, щоб красти на їжі людей, які своїм життям захищають країну. Оскільки ці недолюди й далі на своїх посадах, то і керівництво країни не вважає проблемою крадіжку на їжі у військових.

Міністерство оборони України 11 жовтня замовило харчів на понад 51 мільйон гривень. Йдеться про закупівлю 700 тисяч комплектів харчування у військові частини.

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Картоплю Міністерство оборони України закупило по ціні 7,70 гривень за кілограм. Нагадаю, що йдеться про закупівлю 700 тисяч комплектів харчування. Для порівняння, освітяни Тернополя замовили картоплю з доставкою у школи й дитсадки на третину дешевше – по 5,85 гривень за кіло. Гуртові ціни у відкритих джерелах узагалі в півтора-два рази нижчі – 3,00 – 4,50 гривень за кілограм.

Сезонну цвітну капусту Міноборони закупило по 57,00 гривень за кіллограм. Для порівняння освітяни Дніпровської РДА у Києві купили її втричі дешевше – по 15,00 гривень, а Національна академія внутрішніх справ удвічі дешевше – по 19 гривень. Звичайну ріпчасту цибулю Міністерство оборони закупило по 15 гривень за кілограм, тоді як в гіпермаркетах її продають за 11 – 12 гривень.

Знаєте, я люблю наводити приклади розкрадань наших податків саме на продуктах харчування. Це дуже зрозумілі приклади, бо ціни на продукти харчування знає кожен. Можливо, ви думаєте, що описаний вище тендер – прикра випадковість. Я вас розчарую, ніяка це не випадковість. За тиждень після описаної закупівлі Міноборони замовило вже в іншого постачальника харчів на 107 мільйонів гривень.



Міноборони розкрадає податки на продуктах харчування

Цього разу для військових замовили майже вдвічі більше комплектів харчування за катологом. Так от ціна за них виявилася на 7 % дорожче від цін з контрактів, які я щойно описав. За каталогом картопля коштуватиме армії 7,44 гривень за кілограм. У жовтні в супермаркетах картоплю продавали у середньому по 6,95.

Свіжий столовий буряк обійдеться військовим у 9,00 гривень за кіло. У жовтні його середня ціна в супермаркетах була на третину нижча – 6,36. Свіжу білоголову капусту Міноборони замовило по 7,98 гривень за кілограм. У жовтні її продавали в супермаркетах у середньому на чверть дешевше – по 6,35.

Ще одна цікава деталь. На всіх цих тендерах у переможця було від трьох до п’яти конкурентів, і усі вони пропонували від 4% до 30% нижчі ціни. Але Міноборони відхилило пропозиції цих скупердяїв. І ще зовсім трішки про власне постачальника, обраного чиновниками Міністерства оборони. Компанія "Військторг" через засновників і менеджерів пов’язана із так званою "генерал-Єнакієвською" групою.

Свою назву вона отримала за часів президента Віктора Януковича через зв’язок з тодішнім міністром оборони Михайлом Єжелєм, який був пов’язаний бізнесом з нардепом від "Партії регіонів" Юрієм Іванющенком, також відомий як "Юра Єнакіївський". У 2017 – 2018 роках "Військторг" отримав замовлення Міноборони на 2 мільярди 870 мільйонів гривень. Це майже половина харчових підрядів армії у цей період. У 2014 – 2016 роках компанії "генерал-Єнакієвської" групи отримали від Міноборони підрядів на 3 мільярди 340 мільйонів гривень. Це теж майже половина харчових підрядів армії у той період.

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Чи зможемо ми зупинити ці та інші огидні схеми розкрадання наших з вами грошей? Ми зробимо все можливе, проте до виборів президента нам це навряд вдасться. Скажу вам більше, без зміни цієї влади, нам і після виборів зупинити ці схеми навряд вдасться. Тож все, як завжди, в наших руках. Дякую, колегам з сайту "Наші Гроші" за чудові розслідування.