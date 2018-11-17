Так говорив Порошенко, або Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію

Чи дійсно тверда політична позиція докорінно змінюється після потрапляння її власника на високу посаду? Особисто мені в першу чергу спадає на думку позиція одного з учасників попередніх президентських перегонів Петра Порошенка.

У 2013 році, виступаючи на великій конференції, Порошенко сказав тезу, з якою, я переконаний, кожен з нас категорично згоден.

Читайте також: Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет

"Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають це через лічені місяці, або за перший, другий, третій рік, або вони переконані, що тут змін чекати марно. І подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво, не ефективність, не прозорість. І ніхто нічого змінювати не збирається, бо для них це не вигідно", – сказав президент України.

Як же я погоджуюся з Петром Порошенком. Владі дійсно не вигідно робити зміни, адже її, тобто владу, повністю влаштовує відсталість, хабарництво, неефективність та власна корумпованість. І Порошенко правий – їй, владі, це вигідно. Вірніше, не їй, а йому, бо через півроку після цього виступу Порошенко став президентом України.



Президент України Петро Порошенко

"Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи", – твердо сказав він у 2013 році. Як ви думаєте, чи він буде виправдуватися за відсутність цих змін? Не часткових змін в окремих секторах, а саме засадничих незворотних змін країни, про які Порошенко розповідав в тому виступі.

Я вам точно скажу – він не буде виправдовуватись. Порошенко і його штаб будуть нам брехати, що "зміни потребують часу". Він буде продавати нам ті самі нікчемні виправдання, у яких напередодні виборів звинувачував нездарних політиків

Є ще одна популярна теза, якою експлуатують політики: слухайте, ну все ж зразу не зробиш. Нам потрібна для цього роки й роки, а може навіть десятиріччя. Бо зміни відбуваються дуже повільно і поступово. Для цього потрібні час, зусилля, гроші та все таке інше,

– зауважив Петро Олексійович.

На виборах Порошенко вішатиме нам на вуха брехню, яку сам же заперечує в цитаті вище. Крім того, робитиме він це за наші ж з вами гроші. Міністерство інформаційної політики замовило чотири ролики з "простим меседжем, який підкреслює факт, що реформи не можна провадити миттєво".

Читайте також: Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші

Я переповів вам сценарії цього інформаційного сміття, яким Мінінформ збирається годувати нас перед виборами. Це сценарії реальних роликів, вказані у тендерній документації. Готові?

Уявіть собі: кухня квартири, на двох стільцях ми бачимо молоду пару. Дівчина на ранньому терміні вагітності. На живіт з докором дивиться чоловік. Потім починає йому емоційно говорити: "Ну давай вже, скільки можна чекати? Давай! Давай!" Кадр розмивається і з'являється напис:



Слоган передвиборчої реклами президента України

А як же Порошенківське "зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи". То він тоді нам брехав, чи бреше зараз? Бачите як зміна місця сидіння п'ятої точки кардинально змінює політичну позицію.

Залом таких роликів буде чотири, навіть не сумнівається, що розмістять їх на центральних каналах напередодні виборів. При цьому і розмістять, і виготовлять за сплачені нами податки. Нагадаю, що середня українська родина, з двома працюючими, за рік віддає державі чотири тисячі доларів податків.



Президент України Петро Порошенко

Але повернімось до промови Порошенка. Можливо, в тій промові "про зміни зараз або ніколи" він помилився. Наприклад, не врахував війну, яка, забираючи ресурси, відстрочує реформи. Ні, він все врахував. Адже він сам зауважив, що Корея, яка знаходиться у стані війни, демонструє фантастичні результати змін.

Чули, він сам заперечив аргумент своїх прихильників про те, що війна заважає змінювати країну. На його думку, війна не заважає. Так, а що ж тоді заважає? Порошенко точно знає що, а вірніше, хто заважає Україні швидко змінюватися на краще.

Я підписуюся під кожним словом Порошенка. Насправді, за все перелічене вище, відповідає влада. Влада, якою керує останніх п'ять років Петро Порошенко.

Читайте також: "Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців

І що ж робити з владою, яка заважає країні розвиватися? Ви не повірите, я знову дам можливість відповісти на це питання президенту, і тут я повністю погоджуюся з кожним його словом.

А що ж робити? І тут знову таки великої різноманітності думок не спостерігається. Очевидною є відповідь на це питання: владу треба змінювати,

– наголосив Петро Олексійович.

Мені навіть додати немає чого. Рідко я погоджуюся з кожним словом Петра Порошенка, а зараз весь його виступ готовий цитувати. Мабуть, тому що проголосив він його до того, як став президентом. А вже після – він став тим, про кого сам казав "ніхто нічого змінювати не збирається. Бо для них це не вигідно".