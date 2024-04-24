Про це 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, зауваживши, що із досвіду перебування на Бахмутському напрямку видно, що ворог перейшов до системного тиску поблизу Часів Яру та на Покровському напрямку.

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Зараз окупанти намагаються чинити максимальний тиск на цю ділянку. Там активно використовують різні види зброї та багато піхоти.

Противник закидає великою кількістю піхоти, техніки, FPV-дронами. Також не шкодує боєприпаси. Але навіть за таких надзусиль не може досягнути мети, яку намалював. Все закінчується одною-двома посадками або випаленою ділянкою в полі. Це стосується як Покровського напрямку, так і ділянки біля Часів Яру. Наші хлопці роблять усе для того, аби захистити країну,

– сказав Кудряшов.

Що відбувається біля Очеретиного

Відомо, що ворог має певні успіхи біля Очеретиного. Найімовірніше, тут він міг скористатися двома моментами. Перший – це, можливо, деяке сум'яття в ході ротації підрозділів. Другий – окупанти там зазнали дійсно великих втрат.

Ось цю дорогу ворог вистелив трупами своїх військових. Ті втрати, які вони там зазнали під час атак, є несумісними з тим тактичним результатом, який вони отримали,

– сказав Кудряшов.

Становище ворога на цьому плацдармі біля Очеретиного зараз не є вигідним, якщо вони не почнуть накопичувати на ньому ресурси. Є сподівання, що результативна робота Сил оборона ліквідує цей виступ на фронті.

Ситуація на фронті: коротко