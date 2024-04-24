Крім того, окупаційна армія шаленими темпами втрачає і військову техніку. Про втрати росіян у війні проти України станом на сьогодні, 24 квітня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.
Втрати росіян на війні
- особового складу – близько 461940 (+880) осіб
- танків – 7242 (+1)
- бойових броньованих машин – 13928 (+12)
- артилерійських систем – 11808 (+43)
- РСЗВ – 1048 (+2)
- засоби ППО – 771 (+2)
- літаків – 348 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32)
- крилаті ракети – 2117 (+0)
- кораблі /катери – 26 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47)
- спеціальна техніка – 1944 (+8)
Втрати ворога станом на 24 квітня / Інфографіка Генштабу
Ситуація на фронті
- Упродовж доби відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог активізував штурмові дії на чотирьох напрямках у Донецькій області.
- Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Новопавлівському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
- Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
- Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.