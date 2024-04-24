Крім того, окупаційна армія шаленими темпами втрачає і військову техніку. Про втрати росіян у війні проти України станом на сьогодні, 24 квітня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.

Втрати росіян на війні

  • особового складу – близько 461940 (+880) осіб
  • танків – 7242 (+1)
  • бойових броньованих машин – 13928 (+12)
  • артилерійських систем – 11808 (+43)
  • РСЗВ – 1048 (+2)
  • засоби ППО – 771 (+2)
  • літаків – 348 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32)
  • крилаті ракети – 2117 (+0)
  • кораблі /катери – 26 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47)
  • спеціальна техніка – 1944 (+8)


Втрати ворога станом на 24 квітня / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті

  • Упродовж доби відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог активізував штурмові дії на чотирьох напрямках у Донецькій області.
  • Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Новопавлівському, Бахмутському й Авдіївському напрямках.
  • Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
  • Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.