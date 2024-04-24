Крім того, окупаційна армія шаленими темпами втрачає і військову техніку. Про втрати росіян у війні проти України станом на сьогодні, 24 квітня повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягнули майже 462 тисячі вояк.

Втрати росіян на війні

особового складу – близько 461940 (+880) осіб

танків – 7242 (+1)

бойових броньованих машин – 13928 (+12)

артилерійських систем – 11808 (+43)

РСЗВ – 1048 (+2)

засоби ППО – 771 (+2)

літаків – 348 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32)

крилаті ракети – 2117 (+0)

кораблі /катери – 26 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47)

спеціальна техніка – 1944 (+8)



Втрати ворога станом на 24 квітня / Інфографіка Генштабу

Ситуація на фронті