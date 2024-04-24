Кроме того, оккупационная армия бешеными темпами теряет и военную технику. О потерях россиян в войне против Украины по состоянию на сегодня, 24 апреля сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
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С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли почти 462 тысячи воинов.
Потери россиян на войне
- личного состава – около 461940 (+880) человек
- танков – 7242 (+1)
- боевых бронированных машин – 13928 (+12)
- артиллерийских систем – 11808 (+43)
- РСЗВ – 1048 (+2)
- средства ПВО – 771 (+2)
- самолетов – 348 (+0)
- вертолетов – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9439 (+32)
- крылатые ракеты – 2117 (+0)
- корабли /катера – 26 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 15892 (+47)
- специальная техника – 1944 (+8)
Потери врага по состоянию на 24 апреля / Инфографика Генштаба
Ситуация на фронте
- В течение суток произошло 101 боевое столкновение. Враг активизировал штурмовые действия на четырех направлениях в Донецкой области.
- Больше всего вражеских атак ВСУ отбили на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- В общем, враг нанес 5 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Зато авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районах сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.