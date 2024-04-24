Кроме того, оккупационная армия бешеными темпами теряет и военную технику. О потерях россиян в войне против Украины по состоянию на сегодня, 24 апреля сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

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С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли почти 462 тысячи воинов.

Потери россиян на войне

личного состава – около 461940 (+880) человек

танков – 7242 (+1)

боевых бронированных машин – 13928 (+12)

артиллерийских систем – 11808 (+43)

РСЗВ – 1048 (+2)

средства ПВО – 771 (+2)

самолетов – 348 (+0)

вертолетов – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9439 (+32)

крылатые ракеты – 2117 (+0)

корабли /катера – 26 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 15892 (+47)

специальная техника – 1944 (+8)



Потери врага по состоянию на 24 апреля / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте