Видання зазначає, що зустріч "Нептуна" з багатьма російськими суднами закінчилася фатально для ворожого флоту. Останньою жертвою української ракети став унікальний корабель "Комуна".

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Останнє ураження – судно "Комуна"

Рятувальний корабель ВМС Росії "Комуна" спущений на воду в 1913 році. Йому пощастило служити у трьох флотах: російському імператорському, радянському та російському. Судно пережило дві світові війни.

Та на цих вихідних по "Комуні" вдарили "Нептуном". І схоже, "Комуні" таки пощастило трохи більше, ніж іншим російським кораблям до цього. Супутникові знімки не підтвердили очевидних серйозних пошкоджень корпусу, палуби чи надбудови. А перевірити, чи є внутрішні ушкодження – неможливо.

"Російські моряки не можуть відчувати, що вони чи їхнє 111-річне рятувальне судно в безпеці. Можливо, під час цього удару українці використовували новітні крилаті ракети "Нептун". І багато інших таких "Нептунів" на шляху до випуску", – ідеться у статті.

Зазначають, що Україна ракетами, дронами та завдяки диверсанатам уже неодноразово завдавали ударів по Чорноморському флоту. Як наслідок, пошкоджено або знищено більше десятка великих кораблів флоту, а також його допоміжні авіабази, засоби ППО та командні пункти.

Зауважте. Чорноморський флот часто зазнає атак ракетами "Нептун" – новими версіями старої радянської крилатої ракети Х-35, яку українська промисловість колись створювала для радянського флоту.

Більше про модернізовану ракету

Базовий "Нептун" був лише прототипом на початку вторгнення Росії, а перша діюча батарея "Нептун", яка включає 6 встановлених на вантажівці чотирикутних пускових установок, а також командну машину та 48 систем перезаряджання ракет, здійснила свій перший запуск у квітні 2022 року, уразивши флагман Чорноморського флоту "Москва".

Утопиши "Москву", українці довели, що "Нептун" з його ракетним прискорювачем, турбовентиляторним двигуном, радіолокаційною системою самонаведенням і потужною боєголовкою може працювати,

– наголошують аналітики.

Уточнюють, що 5-метровий корпус ракети мав достатньо палива для польоту на 190 кілометрів. І цього вистачило, щоб націлитися на "Москву", адже екіпаж крейсера відплив лише за 96 кілометрів від українського узбережжя.

"Довгий Нептун"

Та після ураження флагмана, росіяни відвели військові кораблі подалі від узбережжя і вони "стали набагато складнішими цілями".

"Вразити їхні основні якірні пункти – Севастополь і Феодосію в Криму, Новоросійськ на півдні Росії – стало неможливим для "Нептуна". Севастополь на відстані 250 кілометрів є найближчим до українських ліній", – уточнює видання.

Тож київське підприємтсво "Луч" розробило "Довгий Нептун", у якої достатньо палива для польоту на 320 кілометрів.

Довгий Нептун" вперше завдав удару в серпні, пошкодивши батарею ППО С-400 ВПС Росії в Криму.

"Атака на "Комуну", можливо, не сильно пошкодила судно. Але подібних атак буде більше, оскільки війна все ще триває", – додає видання.

Україна збільшили виробництво "Нептуна" в десять разів, а це означає, що ті, хто планує удари по Криму, незабаром можуть мати у своєму розпорядженні десятки, можливо, сотні ракет.