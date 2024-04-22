Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 15 по 21 квітня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Росія готує комплексний підхід, – Буданов попередив про складний період зі середини травня

Ситуація в районі Часового Яру

Тривалий час Бахмутський напрямок залишається одним із найскладніших та запекліших на фронті. Проте чи не вперше за останній час на карті бойових дій змін протягом тижня не зафіксовано.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про посилення військ на Бахмутському напрямку для захисту міста Часів Яр і тепер видно результат. Та хоч на карті змін не зафіксовано, і російських просувань теж, не варто думати, що бої там вщухли.

Росіяни за всяку ціну намагаються повністю захопити село Іванівське та західні околиці Богданівки, більшість якої ворог окупував минулого тижня. І, звісно, увірватися до Часового Яру. Нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати ворога та стабілізувати ситуацію на цьому напрямку.



Так зараз виглядає лінія фронту біля Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Ворог тисне на Авдіївському напрямку

Набагато складнішою є ситуація на Авдіївському напрямку. Росіян вдалося зупинити на лінії Уманське – Нетайлове, куди вони прорвалися минулого тижня, проте окупанти почали тиснути на північний захід від Авдіївки.

Найскладнішою ситуація є в селах Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине та Новокалинове. Саме на ці села росіяни тиснули минулого тижня. Як результат – ворогу вдалося просунутися у Бердичах, хоч про повне захоплення села мова не йде. Те ж стосується і Новобахмутівки та Новокалинового.

Минулого тижня росіяни не лише підійшли до Очеретиного, але й увірвалися в село. Тривають бої у самому населеному пункті. Вочевидь, росіяни тиснуть на це село, сподіваючись на подальший успіх у просуванні на Мирноград та Покровськ.



Ситуація на північний захід від Авдіївки на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація на північний захід від Авдіївки наприкінці тижня / Карта DeepStateMAP

На південний захід від Авдіївки складною є ситуація на лінії Первомайське – Невельське. Минулого тижня ворог атакував на південь з Первомайського, через що з'явилася загроза оточення для бійців, які перебувають на цій ділянці.



Ситуація на південний захід від Авдіївки на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація на південний захід від Авдіївки станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Ситуація в районі Мар'їнки

Ще одним складним напрямком є Новопавлівський, зокрема в районі Мар'їнки. Там тривають активні бої, і, на жаль, у ворога є просування.

Особливо важкі бої ідуть за село Красногорівка. На нього росіяни тиснуть з напрямку окупованих до повномасштабного вторгнення територій Донецької області. Південно-східна частина села та його східні околиці окуповані ворогом. Проте наші воїни роблять все для того, аби стримати окупантів.

Також окупанти тиснуть на лінії Георгіївка – Побєда, де минулого тижня, на жаль, змогли просунутися. Частини цих сіл окуповані.

Складна ситуація в районі села Новомихайлівка. Протягом минулого тижня ворог майже повністю окупував село та почав наступ на села Парасковіївка та Костянтинівка.



Ситуація в районі Мар'їнки на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в районі Мар'їнки станом на кінець тижня / Карта DeepStateMAP

Ворог рветься до Старомайорського та в Роботине

Окупанти вирішили тиснути на всі території, які нашим воїнам метр за метром вдалося вибити минулого року під час літньої кампанії. Хто б що не казав і які б очікування він не будував минулого року, кожен метр землі здобувався потом і кров'ю, ціною здоров'я та життів наших воїнів.

І зараз росіяни продовжують спроби повторно окуповувати ці території. Наприклад, росіяни вже кілька тижнів тиснуть на Роботине та за допомогою "банзай-атак" вриваються в село, однак безуспішно для них. Протягом минулого тижня просувань окупантів у районі Роботиного не фіксували.



Ситуація в районі Роботиного / Карта DeepStateMAP

Та ще одним напрямком стали села Старомайорське та Урожайне, звільнені Силами оборони минулого літа. Росіяни вирішили повторно захопити й ці села. Вочевидь, план ворога полягає у повному знищенні результатів тогорічної кампанії. Щоправда, зусиллями наших воїнів у них це не виходить.

Однак, на жаль, у напрямку Старомайорського та Урожайного зафіксовані просування ворога.

Ситуація в районі Старомайорського на початку тижня / Карта DeepStateMAP



Ситуація в районі Старомайорського / Карта DeepStateMAP

ЗСУ потрібна максимальна підтримка

Палата представників США таки схвалила пакет допомоги для України. Рішення, якого ми чекали пів року. Найближчим часом американська допомога може покращити становище наших воїнів, які останні кілька місяців відчувають нестачу зброї та боєприпасів для ефективної відсічі ворогу.

Та очільник ГУР МО Кирило Буданов відзначає, що у другій половині травня – на початку червня росіяни почнуть нову кампанію. У планах ворога – повна окупація Донеччини. Допомога від США та союзників це чудово, але потрібна допомога й кожного українця. Ніхто не може бути осторонь.

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що автор популярного ютуб-каналу GeekJournal Олексій Шкробинець, відомий як Тайлер Андерсон, долучився до лав ЗСУ. Блогер наголосив: "Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську. І чисто моя вам порада, якщо ви за останні два роки не ходили навіть на курси першої допомоги, то от вам сигнал нарешті піти". І це абсолютна правда.

Якщо у вас є можливість гуляти з друзями, ходити у кіно чи на концерти – пам'ятайте, завдяки кому. Пам'ятайте, що лінія фронту не проходить через вашу вулицю лише тому, що найсміливіші люди цієї країни тримають її ціною надзусиль за сотні чи тисячі кілометри від вас. І не забувайте, ми воюємо проти тих, хто розстрілював людей на Київщині, хто знущався з людей у Ягідному, хто катував людей у Херсоні, хто вбив десятки тисяч людей у Маріуполі та поховав сотні людей під завалами житлових будинків.

Донати – найменше, що може зробити кожен із нас. Саме тому працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.