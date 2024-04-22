О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 15 по 21 апреля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Ситуация в районе Часового Яра

Долгое время Бахмутское направление остается одним из самых сложных и ожесточенных на фронте. Однако едва ли не впервые за последнее время на карте боевых действий изменений в течение недели не зафиксировано.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял об усилении войск на Бахмутском направлении для защиты города Часов Яр и теперь виден результат. И хотя на карте изменений не зафиксировано, и российских продвижений тоже, не стоит думать, что бои там утихли.

Россияне любой ценой пытаются полностью захватить село Ивановское и западные окраины Богдановки, большинство которой враг оккупировал на прошлой неделе. И, конечно, ворваться в Часовой Яр. Нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать врага и стабилизировать ситуацию на этом направлении.



Так сейчас выглядит линия фронта возле Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Враг давит на Авдеевском направлении

Гораздо сложнее ситуация на Авдеевском направлении. Россиян удалось остановить на линии Уманское – Нетайлово, куда они прорвались на прошлой неделе, однако оккупанты начали давить на северо-запад от Авдеевки.

Самая сложная ситуация в селах Бердычи, Новобахмутовка, Очеретино и Новокалиново. Именно на эти села россияне давили на прошлой неделе. Как результат – врагу удалось продвинуться в Бердычах, хотя о полном захвате села речь не идет. То же касается Новобахмутовки и Новокалиново.

На прошлой неделе россияне не только подошли к Очеретино, но и ворвались в село. Продолжаются бои в самом населенном пункте. Очевидно, россияне давят на это село, надеясь на дальнейший успех в продвижении на Мирноград и Покровск.



Ситуация к северо-западу от Авдеевки в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация к северо-западу от Авдеевки в конце недели / Карта DeepStateMAP

К юго-западу от Авдеевки сложная ситуация на линии Первомайское – Невельское. На прошлой неделе враг атаковал на юг из Первомайского, из-за чего появилась угроза окружения для бойцов, которые находятся на этом участке.



Ситуация на юго-запад от Авдеевки в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация на юго-запад от Авдеевки по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация в районе Марьинки

Еще одно сложное направление – Новопавловское, в частности в районе Марьинки. Там продолжаются активные бои, и, к сожалению, у врага есть продвижение.

Особенно тяжелые бои идут за село Красногоровка. На него россияне давят с направления оккупированных до полномасштабного вторжения территорий Донецкой области. Юго-восточная часть села и его восточные окраины оккупированы врагом. Однако наши воины делают все для того, чтобы сдержать оккупантов.

Также оккупанты давят на линии Георгиевка – Победа, где на прошлой неделе, к сожалению, смогли продвинуться. Части этих сел оккупированы.

Сложная ситуация в районе села Новомихайловка. В течение прошлой недели враг почти полностью оккупировал село и начал наступление на села Парасковиевка и Константиновка.



Ситуация в районе Марьинки в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация в районе Марьинки по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Враг рвется к Старомайорскому и в Работино

Оккупанты решили давить на все территории, которые нашим воинам метр за метром удалось выбить в прошлом году во время летней кампании. Кто бы что ни говорил и какие бы ожидания он не строил в прошлом году, каждый метр земли добывался потом и кровью, ценой здоровья и жизней наших воинов.

И сейчас россияне продолжают попытки повторно оккупировать эти территории. Например, россияне уже несколько недель давят на Работино и с помощью "банзай-атак" врываются в село, однако безуспешно для них. В течение прошлой недели продвижений оккупантов в районе Работино не фиксировали.



Ситуация в районе Работино / Карта DeepStateMAP

И еще одним направлением стали села Старомайорское и Урожайное, освобожденные Силами обороны прошлым летом. Россияне решили повторно захватить и эти села. Очевидно, план врага заключается в полном уничтожении результатов прошлогодней кампании. Правда, усилиями наших воинов у них это не получается.

Однако, к сожалению, в направлении Старомайорского и Урожайного зафиксированы продвижения врага.

Ситуация в районе Старомайорского в начале недели / Карта DeepStateMAP



Ситуация в районе Старомайорского / Карта DeepStateMAP

ВСУ нужна максимальная поддержка

Палата представителей США все-таки одобрила пакет помощи для Украины. Решение, которое мы ждали полгода. В ближайшее время американская помощь может улучшить положение наших воинов, которые последние несколько месяцев испытывают недостаток оружия и боеприпасов для эффективного отпора врагу.

И глава ГУР МО Кирилл Буданов отмечает, что во второй половине мая – начале июня россияне начнут новую кампанию. В планах врага – полная оккупация Донецкой области. Помощь от США и союзников это прекрасно, но нужна помощь и каждого украинца. Никто не может быть в стороне.

В конце прошлой недели стало известно, что автор популярного ютуб-канала GeekJournal Алексей Шкробинец, известный как Тайлер Андерсон, присоединился к рядам ВСУ. Блогер подчеркнул: "Если вы не готовы идти в армию, то помогайте армии. И чисто мой вам совет, если вы за последние два года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец пойти". И это абсолютная правда.

Если у вас есть возможность гулять с друзьями, ходить в кино или на концерты – помните, благодаря кому. Помните, что линия фронта не проходит через вашу улицу только потому, что самые смелые люди этой страны держат ее ценой сверхусилий за сотни или тысячи километров от вас. И не забывайте, мы воюем против тех, кто расстреливал людей на Киевщине, кто издевался над людьми в Ягодном, кто пытал людей в Херсоне, кто убил десятки тысяч людей в Мариуполе и похоронил сотни людей под завалами жилых домов.

Донаты – наименьшее, что может сделать каждый из нас. Именно поэтому работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.