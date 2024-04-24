Об этом 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, отметив, что из опыта пребывания на Бахмутском направлении видно, что враг перешел к системному давлению вблизи Часов Яра и на Покровском направлении.

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Сейчас оккупанты пытаются оказать максимальное давление на этот участок. Там активно используют различные виды оружия и много пехоты.

Противник забрасывает большим количеством пехоты, техники, FPV-дронами. Также не жалеет боеприпасы. Но даже при таких сверхусилиях не может достичь цели, которую нарисовал. Все заканчивается одной-двумя посадками или выжженным участком в поле. Это касается как Покровского направления, так и участка возле Часов Яра. Наши ребята делают все для того, чтобы защитить страну,

– сказал Кудряшов.

Что происходит возле Очеретино

Известно, что враг имеет определенные успехи у Очеретино. Вероятнее всего, здесь он мог воспользоваться двумя моментами. Первый – это, возможно, некоторое смятение в ходе ротации подразделений. Второй – оккупанты там понесли действительно большие потери.

Вот эту дорогу враг выстелил трупами своих военных. Те потери, которые они там понесли во время атак, несовместимы с тем тактическим результатом, который они получили,

– сказал Кудряшов.

Положение врага на этом плацдарме возле Очеретино сейчас не является выгодным, если они не начнут накапливать на нем ресурсы. Есть надежда, что результативная работа Сил обороны ликвидирует это выступление на фронте.

Ситуация на фронте: кратко