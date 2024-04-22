Во время интервью президент вспомнил о ракетном ударе по Чернигову 17 апреля, приведя его как пример российского террора. Оккупанты устроили в городе настоящий ужас, трижды ударив по Чернигову. Тогда погибли 18 человек и были ранены десятки.

Смотрите также Оккупантам приказали продемонстрировать победы до 9 мая: Зеленский провел Ставку

Зеленский о ситуации в Украине

Ситуация максимально сложная на Востоке, но Силы обороны крепко держатся. Линию фронта на важных направлениях удалось стабилизировать. Но паритета в артиллерии нет: на один украинский снаряд приходится десять российских. Преимущество россиян в артиллерии огромное, поэтому на Востоке нужны снаряды 155 калибра и артсистемы.

На других направлениях ситуация не такая угрожающая, там меньше вызовов и линия фронта стабилизирована. Если же говорить о ракетных атаках, то большие проблемы есть на Харьковщине, Запорожье и в других регионах. Нужна защита с воздуха, поскольку надо защитить гражданских, инфраструктуру, объекты энергетики – об этом наше государство просит с начала войны.

Нам не нужны сказки или пустые обещания – дайте нам больше современных самолетов!

– призвал Зеленский.

Удары по Украине продолжаются

В интервью Зеленский подчеркнул, что Россия не останавливается и наносит новые удары по нашим городам. 22 апреля во время разговора с Джо Байденом, который был посвящен помощи от США, украинский президент упомянул об ударе по Харькову. Оккупанты разрушили телебашню, в городе есть проблемы с сигналом цифрового телевидения.

Видео, которое попало в сеть, впечатляет. Момент разрушения телебашни похож на кадр из какого-то апокалиптического фильма. К сожалению, пока идет война, мы все внутри этого фильма ужасов.

Это не первая попытка врага бить по телевизионным башням. В начале войны захватчики уже пытались уничтожить башню в Харькове, но она устояла. Били и по Киеву – удар пришелся неподалеку телебашни.

В Министерстве культуры и информационной политики удар по харьковской телебашне расценили как попытку повлиять на вещание нашего государства. "Россия стремится запугать нас и погрузить Украину в информационный вакуум. Они боятся правды о войне и хотят заставить нас замолчать", – написали там.