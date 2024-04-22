Во время Ставки в очередной раз прозвучала мысль, что россияне стремятся к каким-то победам до 9 мая. Неделю назад об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Городом, который враг может захватить, он назвал Часов Яр в Донецкой области.

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Что рассмотрели на Ставке

По словам Зеленского, на заседании "прошлись по основным вопросам: поле боя, оружие, защита городов, общин и критической инфраструктуры". Акцент сделали на фронте, был доклад Сырского.

Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно,

– сказал президент.

Подняли и вопрос о собственном производстве оружия. Министр обороны Рустем Умеров доложил о контрактах с отечественными компаниями.

Зеленский заверил: работают над новым форматом соглашений. Он должен и не перегрузить военный бюджет, и гарантировать производителям долговременные обязательства государства.

Третьим вопросом, который рассмотрели, стала защита гражданской инфраструктуры. Разведчики должны собрать данные о планах россиян. На следующей Ставке рассмотрят план, как защитить критические объекты.

"На следующую Ставку дал поручение собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно", – сообщил Зеленский.

Почему для захватчика важна дата 9 мая

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обращает внимание, что россияне всегда привязываются к определенным датам. Конечно, они не могут обойти вниманием 9 мая, потому что это "победа СССР в войне".

Впрочем, эксперт убежден, что эта фетиш-дата будет сорвана. Часов Яр – это не только укрепрайон, а еще и высота. Поэтому врагу вряд ли удастся захватить город "под дату".