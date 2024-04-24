Документ пройшов остаточно через весь Конгрес 24 квітня. Сенатори підтримали допомогу Україні у понад 60 мільярдів доларів 79 голосами.

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Байден пообіцяв звернутись до нації

Одразу після голосування Білий дім випустив заяву, у якій запевнили, що Джо Байден виконає свою обіцянку і якнайшвидше підпише документ. Після затвердження допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню президент США має намір звернутись до нації. Наразі час звернення глави Білого дому – невідомий.

Зазначимо, що вже подякував американцям і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що допомога США була життєво необхідною для України. Саме ППО, далекобійні снаряди та артилерія дадуть змогу Києву добитись справедливого миру.

Особливо Зеленський виділив роботу лідера демократів у Сенаті Чака Шумера та його колеги з Республіканської партії Мітча Макконела, завдяки яким у Конгресі назбирались голоси. Президент України висловив сподівання, що під документом дуже швидко з'явиться підпис Байден, що стане доказом тієї рішучості, яку лідер США завжди демонструє у перемовинах.

Важливо! Зеленський також зауважив, що Україна очікує на надання наступного пакету допомоги від США. ЗМІ припускають, що у нього можуть потрапити довгоочікувані далекобійні ATACMS. Раніше про те, що у цьому питанні вже розставлені крапки над "і" натякав в одному зі звернень сам Зеленський. Це сталось після телефонних перемовин з Байденом.

Як голосував Конгрес США за допомогу Україні

Спікер Джонсон нарешті поставив на голосування пакет документів, у якому була і допомога Україні, 20 квітня.

Конгресменам довелось відхилити кілька поправок, які здебільшого надійшли від республіканців.

Голосів за надання допомоги Україні назбиралось достатньо – 311. У залі навіть підіймали українські прапори, що заборонено американським законодавством. Цього ж дня пакет документів передали в Сенат.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер запевнив, що сенатори зберуться для розгляду питання якнайшвидше, змінивши свій графік, і поставлять документ 23 квітня.



