Журналісти The New York Times розповіли, що на рішення Джонсона винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні вплинули оголошені дані розвідки, політичний тиск і зміна в особистих переконаннях.

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Джонсон змінив рішення про допомогу Україні через низку факторів

Автори матеріалу підкреслили, що, будучи переконаним прихильником жорсткої лінії в Республіканській партії, Джонсон спочатку виступав проти надання коштів на військові зусилля Києва, поки не будуть виконані умови щодо зміцнення південного кордону США. Однак напередодні вирішального голосування позиція Джонсона суттєво змінилася.

Я хочу бути на правильному боці історії. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. І вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим,

– сказав політик журналістам у Капітолії.

Джонсон пояснив зміну своїх поглядів у зв'язку з розвідданими, які вказують на те, що Владімір Путін може не зупинитися на Україні і становити також загрозу для країн Балтії.

"Я справді вірю цій інформації. Я думаю, що Владімір Путін продовжував би маршувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, наступним він може піти проти Балтії. Я думаю, що він може посваритися з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО", – зазначив спікер.



Ця зміна поглядів була також закріплена під час дискусій в Овальному кабінеті Білого дому, де високопосадовці з питань національної безпеки підкреслили важливість посилення системи протиповітряної оборони України за допомогою американської зброї.

Під час цієї зустрічі директор ЦРУ Вільям Бернс та інші високопосадовці національної безпеки намагалися переконати Джонсона в тому, наскільки швидко в Україні закінчуються боєприпаси та якими жахливими будуть наслідки, якщо українська протиповітряна оборона більше не буде посилена американською зброєю.

Переконаний, що вони приймуть його спосіб мислення, Джонсон неодноразово закликав республіканців отримати такі самі брифінги розвідки,

– наголосили журналісти NYT.

Крім того, за словами журналістів, Джонсон під час зустрічей з президентом України Володимиром Зеленським та іншими особами був вражений історіями про масштаби страждань, які російські війська спричинили в країні. Все це зачепило християнські почуття Джонсона.

Водночас спікер Палати представників, як пише NYT, також зіткнувся з політичним тиском з боку як демократів, так і республіканців щодо допомоги Україні.

Коли він погодився поставити на голосування пакет допомоги, йому довелося зіткнутися з хвилею гніву з боку правого крила Республіканської партії, представники якого звинуватили Джонсона у зраді і неодноразово закликали його змінити курс. Однак політик зазначив, що не турбується про власну посаду спікера, але серйозно стурбований здатністю України стримувати Росію без допомоги США. Журналісти зауважили, що це стало кульмінацією його надзвичайної особистої та політичної еволюції.

На відміну від типового протоколу, спікер не надавав обґрунтування законопроєктів про допомогу партнерам на засіданні Палати представників, натомість наголосив на важливості допомоги у короткій промові після ухвалення закону.