Журналисты The New York Times рассказали, что на решение Джонсона вынести на голосование законопроект о помощи Украине повлияли объявленные данные разведки, политическое давление и изменение в личных убеждениях.

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Джонсон изменил решение о помощи Украине из-за ряда факторов

Авторы материала подчеркнули, что, будучи убежденным сторонником жесткой линии в Республиканской партии, Джонсон сначала выступал против предоставления средств на военные усилия Киева, пока не будут выполнены условия по укреплению южной границы США. Однако накануне решающего голосования позиция Джонсона существенно изменилась.

Я хочу быть на правильной стороне истории. Сейчас критическое время. Я мог принять эгоистичное решение и сделать что-то другое. Но я делаю здесь то, что считаю правильным. И считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас является критически важным,

– сказал политик журналистам в Капитолии.

Джонсон объяснил изменение своих взглядов в связи с разведданными, которые указывают на то, что Владимир Путин может не остановиться на Украине и представлять также угрозу для стран Балтии.

"Я действительно верю этой информации. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему позволили. Думаю, следующим он может пойти против Балтии. Я думаю, что он может поссориться с Польшей или одним из наших союзников по НАТО", – отметил спикер.



Это изменение взглядов было также закреплено во время дискуссий в Овальном кабинете Белого дома, где высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности подчеркнули важность усиления системы противовоздушной обороны Украины с помощью американского оружия.

Во время этой встречи директор ЦРУ Уильям Бернс и другие высокопоставленные чиновники национальной безопасности пытались убедить Джонсона в том, насколько быстро в Украине заканчиваются боеприпасы и какими ужасными будут последствия, если украинская противовоздушная оборона больше не будет усилена американским оружием.

Убежден, что они примут его образ мышления, Джонсон неоднократно призывал республиканцев получить такие же брифинги разведки,

– отметили журналисты NYT.

Кроме того, по словам журналистов, Джонсон во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лицами был поражен историями о масштабах страданий, которые российские войска вызвали в стране. Все это задело христианские чувства Джонсона.

В то же время спикер Палаты представителей, как пишет NYT, также столкнулся с политическим давлением со стороны как демократов, так и республиканцев по помощи Украине.

Когда он согласился поставить на голосование пакет помощи, ему пришлось столкнуться с волной гнева со стороны правого крыла Республиканской партии, представители которого обвинили Джонсона в измене и неоднократно призывали его изменить курс. Однако политик отметил, что не беспокоится о собственной должности спикера, но серьезно обеспокоен способностью Украины сдерживать Россию без помощи США. Журналисты заметили, что это стало кульминацией его чрезвычайной личной и политической эволюции.

В отличие от типичного протокола, спикер не предоставлял обоснования законопроектов о помощи партнерам на заседании Палаты представителей, зато отметил важность помощи в короткой речи после принятия закона.