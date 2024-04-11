За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради. Про категорії громадян, які отримають відстрочку, йдеться в остаточній редакції законопроєкту про мобілізацію, передає 24 Канал.

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Хто отримає відстрочку

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;
  • жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо;
  • усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років;
  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком;
  • опікуни особи, визнаної судом недієздатною;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок , одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;
  • особи, які мають одного із батьків із інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати;
  • члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею;
  • члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
  • педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;
  • здобувачі освіти зараховані до інтернатури;
  • громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);
  • військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” чи базову військову службу (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою).

Розгляд законопроєкту про мобілізацію: останні новини

  • Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт про мобілізацію був прийнятий в цілому в редакції, яку запропонував комітет з національної безпеки, оборони та розвідки. Втім, були виключені пункти, що стосувалися демобілізації військовослужбовців.

  • Лідерка партії "Слуга народу" Олена Шуляк підкреслила, що законодавчі зміни для підвищення потужностей Збройних сил вимагали наші військові з Міністерства оборони та Генерального штабу.

  • Варто зазначити, що напередодні голосування за законопроєкт про мобілізацію з трибуни Верховної Ради виступив командувач Збройних сил України Юрій Содоль. Генерал пояснив причину необхідності прийняття цього законопроєкту.