За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради. Про категорії громадян, які отримають відстрочку, йдеться в остаточній редакції законопроєкту про мобілізацію, передає 24 Канал.

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Хто отримає відстрочку

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів;



віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів; жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо;



усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інші особи, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років;



(дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років; зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком;



за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним чи лікарським висновком; опікуни особи, визнаної судом недієздатною ;



; особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи ;



; особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок , одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

Зверніть увагу! Володимир Зеленський має 15 днів для того, аби ретельно вивчити текст закону. Після ознайомлення глава держави може підписати закон і цим самим взяти його до виконання та офіційного оприлюднення.

особи, які мають одного із батьків із інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати;



за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати; члени сім’ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи , зайняті постійним доглядом за нею;



, зайняті постійним доглядом за нею; члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;



за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності; педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти;



здобувачі освіти зараховані до інтернатури;



громадяни, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону (такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою);



(такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою); військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” чи базову військову службу (такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою).

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