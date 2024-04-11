Тимчасовий виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандєєв заявив, що обов'язок влади полягає у забезпеченні мінімальної спроможності функціонування кожного закладу культури, який не припинив свою діяльність навіть під час війни. Таким чином, бронювання отримали представники медіа та культурної сфери, причому не всі, а лише до 50 відсотків.

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Бронювання працівників культури та медіа

Сьогодні тема бронювання дуже емоційна, особливо для родин, де є загиблі, хто воює на фронті. Для них навіть саме слово, що хтось уникає мобілізації, є складним для сприйняття. Лозунг "все для фронту – все для перемоги" дуже актуальний,

– зазначив Карандєєв.

За його словами, влада має забезпечити мінімальні умови для функціонування всіх закладів культури, які не зупинилися навіть у період війни. Таким чином, бронювання від мобілізації було надано працівникам медіа та культурної сфери, проте не для всіх, а лише для половини з них.

"1150 працівників культури та трохи понад 700 засобів масової інформації отримали бронювання від мобілізації за поданням МКІП, і я готовий захищати кожну людину, бо це зроблено аргументовано за чинними в Україні нормами", – підкреслив він

Карандєєв закликав до спільної роботи із різними робочими групами для покращення ситуації і підкреслив важливість спілкування з громадськістю.

Зараз ми долучаємо до роботи міністерства різні робочі групи і працюємо разом, бо комунікація з людьми дуже важлива,

– додав тимчасовий міністр.

Він також відзначив, що критика щодо бронювання працівників сфери культури та медіа є неповагою до тих, хто відданий своїй роботі.

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