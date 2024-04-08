Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Зокрема це стосується державних підприємств "Національна опера України" та "Пересувний цирк України", інформує 24 Канал.

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Бронювання для працівників телемарафону

Під час воєнного стану деякі категорії підпадають під бронювання. Згідно з наказами Мінкультури, встановлено, що критеріям відповідають підприємства, установи чи організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Серед них:

ТОВ "Ми-Україна" (телеканал "Ми-Україна");

ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (телеканал "1+1");

ТОВ "МК ТРК" (телеканал ICTV);

ПрАТ "Телеканал "Інтер" (телеканал "Інтер");

державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" (телеканал "Рада");

Акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (телеканал "Суспільні новини").

Зокрема, з початку 2024 року такий статус надано та підтверджено: представництву Британської телерадіомовної корпорації (ВВС), Українському національному інформаційному агентству "Укрінформ", ТОВ "Новий канал", ТОВ "Старлайн медіа", ТОВ "Телеканал СТБ".

Ба більше, передбачатиметься бронювання працівників ТОВ "Хмарочос медіа", ТОВ "УНІАН ТБ", представництву Deutsche Welle, ПрАТ "ТК "ТЕТ", ТОВ "ТРК "НБМ", а також Національній спілці журналістів України та низці інших підприємств, установ та організацій у сфері відання Мінкультури.

Хто ще отримає бронювання

Міністерство культури України також визнало ДП "Національна опера України" критично важливим підприємством, установою, організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з оприлюдненим наказом, працівники вищезгаданого державного підприємства отримують бронь від мобілізації до лав Збройних Сил України.

Зокрема, за наказом Мінкульту, "Пересувний цирк України" є критично важливим підприємством, установою, організацією для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Накази Мінкульту щодо бронювання / Фото "Дзеркало тижня"

Раніше голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявляв, що мобілізація працівників засобів масової інформації насправді може стати значною перевагою України й "величезним козирем". За словами голови комітету Верховної Ради, вже є позитивні приклади.