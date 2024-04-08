Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило телеканалам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. В частности это касается государственных предприятий "Национальная опера Украины" и "Передвижной цирк Украины", информирует 24 Канал.

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Бронирование для работников телемарафона

Во время военного положения некоторые категории подпадают под бронирование. Согласно приказам Минкультуры, установлено, что критериям соответствуют предприятия, учреждения или организации, что являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Среди них:

ООО "Мы-Украина" (телеканал "Мы-Украина");

ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1");

ООО "МК ТРК" (телеканал ICTV);

ЧАО "Телеканал "Интер" (телеканал "Интер");

государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" (телеканал "Рада");

Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (телеканал "Суспільні новини").

В частности, с начала 2024 года такой статус предоставлен и подтвержден: представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Старлайн медиа", ООО "Телеканал СТБ".

Более того, будет предусматриваться бронирование работников ООО "Хмарочос медиа", ООО "УНИАН ТВ", представительству Deutsche Welle, ЧАО "ТК "ТЕТ", ООО "ТРК "НБМ", а также Национальному союзу журналистов Украины и ряду других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Минкультуры.

Кто еще получит бронирование

Министерство культуры Украины также признало ГП "Национальная опера Украины" критически важным предприятием, учреждением, организацией для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Согласно обнародованному приказу, работники вышеупомянутого государственного предприятия получают бронь от мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины.

В частности, по приказу Минкульта, "Передвижной цирк Украины" является критически важным предприятием, учреждением, организацией для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Приказы Минкульта по бронированию / Фото "Зеркало недели"

Ранее председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявлял, что мобилизация работников средств массовой информации на самом деле может стать значительным преимуществом Украины и "огромным козырем". По словам председателя комитета Верховной Рады, уже есть положительные примеры.