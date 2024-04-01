Хоча новий законопроєкт про мобілізацію досі не ухвалений, у Верховній Раді вважають, що 2024-й стане роком мобілізації. Утім, зволікання з прийняттям документа не означає, що нових людей у військо не набирають.

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Чому броні для журналістів не буде

Бронювання існує в інших важливих галузях, тобто до 50% робітників певних підприємств чи відомств можуть бути заброньовані. Але говорити про саме бронювання журналістів не доводиться з багатьох причин,

– відповів Юрчишин.

Одна з таких причин – кількість людей. Наша держава має значно менше мобілізаційного ресурсу, аніж Росія. Агресор забронював працівників усіх федеральних каналів, у нас же "немає такої розкоші".

Ярослав Юрчишин чітко висловився про "інформаційний фронт"

"У нас не розглядається інформаційний напрямок як окремий напрямок боротьби. Інформаційний фронт як такий існує, але ми його ігноруємо. Ми сподіваємося на свідомість наших медіа", – сказав він.

Журналістів не варто бронювати: які причини

Мобілізація працівників засобів масової інформації насправді може стати значною перевагою України і "величезним козирем". За словами голови комітету Верховної Ради, вже є позитивні приклади.

Найкращі пресофіцери – це вихідці з медіа,

– переконаний Юрчишин.

Такі пресофіцери пояснюють військовим, навіщо працювати з журналістами. Вони розуміють, що саме з роботи Сил оборони можна показувати і як краще це робити.

"Вони набагато краще працюють з журналістами, і розуміють, що показувати, як показувати, що журналіст нам не ворог, а людина, яка прийде, покаже ваш напрямок, а потім на цей напрямок приїде додаткова амуніція, зброя і волонтерська допомога", – пояснив свою думку депутат.

Що означає "інформаційний фронт"

Цей вислів дуже часто можна було почути на початку війни. Та згодом до більшої частини медіа прийшло розуміння, що фронт може бути тільки один, а все інше – тил.



Відмова від цієї метафори геть не знецінює працю ЗМІ, навпаки – вона гуртує суспільство довкола Сил оборони. До того ж не називати свою ділянку роботи в тилу фронтом не раз просили і самі військові. Проте вряди-годі цей вислів все ж зринає у мові журналістів.

Скількох солдатів можуть мобілізувати окупанти

У ГУР вважають, що в Росії не виникне проблем із призовом до армії. Там давно врегулювали всі процедурні моменти, тож рішення тільки за Путіним.