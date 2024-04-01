Раніше в ГУР розповіли про ситуацію з авіабомбами. Ворог прагне збільшити виробництво ФАБ, тож загроза справді серйозна.

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Плани та стратегія Росії не змінилися

Вадим Скібіцький торкнувся кількох тем, зокрема бажання Росії захопити Донбас, провести нову хвилю мобілізації і потенційно почати війну поза межами України. Про все це окупанти говорили і раніше, тож їхні плани незмінні.

Судячи з активних штурмів, ворог хоче вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. На цьому зараз зосереджені основні зусилля загарбників, але вони мали це зробити до виборів. Оскільки для них ця мета залишається актуальною, є активність на фронті майже на всіх напрямках.

У ГУР висловилися про Путіна

Дійсно, Путін побоювався, що можуть бути якісь негаразди – або заколоти, або інші дії, які затьмарять його абсолютну перемогу. Але всі розуміли, весь цивілізований світ розумів, що це просто черговий фарс російської влади, Кремля для того, щоб продовжити агресивну політику,

– сказав представник розвідки.

Господарю Кремля намалювали 75% підтримки, а в деяких регіонах усі 98%. Тож він "пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним саме стосовно України".

Проте деякі заяви і дії росіян свідчать: вони готові воювати не тільки проти України, а й проти Європи, США, НАТО. Наприклад, вони прагнуть повернути два військові округи – Московський і Ленінградський. Адже поруч Фінляндія та Швеція, які вступили в НАТО.

З мобілізацією в державі-агресорі також не має виникнути проблем, бо є відповідні зміни до кримінального кодексу.

"В будь-який момент тільки рішення – і почалася загальна мобілізація", – пояснив Скібіцький.

Цікаво! Командувачем Ленінградського військового округу може стати Олександр Лапін, якого за невдачі в Україні розкритикували Рамзан Кадиров і Євген Пригожин. Цього генерала називають рекордсменом із втраченої техніки.