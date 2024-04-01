Керовані авіабомби – дуже потужна зброя, і Росія намагається використати цю перевагу, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Дивіться також Буданов застеріг від ударів "Калібрами": у Повітряних силах пояснили, яку загрозу несе ця ракета

Серйозна небезпека

Українська розвідка почала стежити за ситуацією щодо вдосконалення усіх ФАБів 250, 500, 1500, починаючи з травня 2022 року.

Довідка: Фугасні авіабомби (ФАБ) призначені для руйнування різних воєнних, промислових і транспортних споруд, рухливого складу і населених пунктів.

За словами Скібіцького, тоді окупанти вдень виготовляли 20 – 25 універсальних комплектів для керованих авіаційних бомб. На сьогодні вже сотні, а той тисячі виробляють на підприємствах Росії.

Розвідник наголошує, що ФАБи – потужна зброя, яку складно уразити засобами ППО, оскільки літак застосовує її на дальності від 50 до 70 кілометрів від лінії фронту.

Військовий зазначив, що у Кремля амбітні плани. Він хоче виготовляти такі бомби у кількості 20 – 30 тисяч на рік.

Скібіцький підкреслив, що це може бути загрозливо. Сьогодні на полі бою Росія використовує щоденно від 100 до 140 ФАБів різного гатунку. Переважно, це ФАБ-500.

Це руйнунівна бомба, яка по сутні повністю знищує наші оборонні позиції . Саме на цьому і робить наголос ворог,

– заявив представник ГУР.

Розширення виробництва ФАБ-1500 та ФАБ-3000 збільшить потенціал завдання точкових ударів російськими літаками. З одного боку, зауважив військовий, це страшно. А з іншого – Повітряні сили неодноразово успішно боролися із ворожою авіацією на різних напрямках.

На думку Скібіцького, у відповідь на посилення виробництва бомб Росією Україна має нарощувати систему ППО.

Зверніть увагу! Військові, які стояли на захисті Авдіївки, зазначають, що саме КАБи відіграли значну роль у тому, що захисникам довелося залишити місто. Адже росіяни здійснювали постійні бомбардування. Понад 500 КАБів окупанти скинули на Авдіївку, цим самим зруйнувавши будь-які споруди, які могли б стати форпостом.