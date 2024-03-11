Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що ворог почав активно використовувати ФАБи або КАБи через кошти. Ракети, які росіяни запускали раніше є набагато точнішими, однак їхнє виробництво було для них фінансово витратним.

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Вимушений крок для росіян

Також у виготовленні ракет були й інші проблеми, пов'язані з санкціями, складністю технологічного процесу, коштовним комплектованням. Тому противник знайшов альтернативу своїм ракетам у вигляді ФАБів.

Проблема з КАБами є, ця зброя несе страшну загрозу. Їхнє використання – це вимушений крок для Росії, але, на жаль, він має дуже болючий наслідок для нас. Панацею від них є – це системи протиповітряної оборони. Саме вони знищують літаки, які здійснюють пуски КАБів,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Також потрібно знайти спосіб ліквідовувати ворожу авіацію – насамперед на аеродромах, а крім того, складські приміщення, де зберігаються ці бомби. Тоді ця проблема буде розв'язана.

Потрібно пройти авіаційне удосконалення

У цьому Україні дуже допомогли б винищувачі F-16, проте за повідомленням західних ЗМІ, у липні отримаємо лише 6 літаків з обіцяних 45 одиниць.

Це може бути інформаційна кампанія, поява якою є нормальним процесом у часи гібридної війни. Все одно те, що зафрахтовано відповідно до контрактів, про що є домовленості, те буде виділено. А ті, хто дають таку інформацію, мають щось на меті. Не варто публічно все озвучувати, для того, щоб росіяни мали повний обсяг інформації та могли застосувати певні контрміри,

– наголосив Тимочко.

Варто розуміти, що літак – це не просто повітряне судно, а величезна система логістики, інженерів, технологів, інструкторів, це додаткова система протиповітряної оборони, яка має прикривати аеродроми, коли F-16 там перебуватимуть.

До речі. F-16 – це багатоцільовий літак і далеко не основне його завдання – проводити повітряні бої. Він також може здійснювати розвідку та дорозвідку, наводити системи ППО, злагоджувати великі військові з'єднання на полі бою.

F-16, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, це початок появи європейських та американських повітряних суден власне на заміну радянського флоту. В майбутньому у нас будуть й F-35 та інші сучасні літаки. Нам потрібно пройти авіаційне удосконалення.

"Також важливо те, що ще рік назад нам говорили, що постачання F-16 взагалі неможливе. А тепер йдеться про те, що спочатку дадуть певну кількість цих літаків, а потім ще додадуть. Це нормально", – наголосив Іван Тимочко.

Що відомо про застосування росіянами ФАБів