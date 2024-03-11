Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що ворог почав активно використовувати ФАБи або КАБи через кошти. Ракети, які росіяни запускали раніше є набагато точнішими, однак їхнє виробництво було для них фінансово витратним.
Дивіться також Росіяни почали перетворювати ФАБи на аналоги крилатих ракет, – ЗМІ
Вимушений крок для росіян
Також у виготовленні ракет були й інші проблеми, пов'язані з санкціями, складністю технологічного процесу, коштовним комплектованням. Тому противник знайшов альтернативу своїм ракетам у вигляді ФАБів.
Проблема з КАБами є, ця зброя несе страшну загрозу. Їхнє використання – це вимушений крок для Росії, але, на жаль, він має дуже болючий наслідок для нас. Панацею від них є – це системи протиповітряної оборони. Саме вони знищують літаки, які здійснюють пуски КАБів,
– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Також потрібно знайти спосіб ліквідовувати ворожу авіацію – насамперед на аеродромах, а крім того, складські приміщення, де зберігаються ці бомби. Тоді ця проблема буде розв'язана.
Потрібно пройти авіаційне удосконалення
У цьому Україні дуже допомогли б винищувачі F-16, проте за повідомленням західних ЗМІ, у липні отримаємо лише 6 літаків з обіцяних 45 одиниць.
Це може бути інформаційна кампанія, поява якою є нормальним процесом у часи гібридної війни. Все одно те, що зафрахтовано відповідно до контрактів, про що є домовленості, те буде виділено. А ті, хто дають таку інформацію, мають щось на меті. Не варто публічно все озвучувати, для того, щоб росіяни мали повний обсяг інформації та могли застосувати певні контрміри,
– наголосив Тимочко.
Варто розуміти, що літак – це не просто повітряне судно, а величезна система логістики, інженерів, технологів, інструкторів, це додаткова система протиповітряної оборони, яка має прикривати аеродроми, коли F-16 там перебуватимуть.
F-16, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, це початок появи європейських та американських повітряних суден власне на заміну радянського флоту. В майбутньому у нас будуть й F-35 та інші сучасні літаки. Нам потрібно пройти авіаційне удосконалення.
"Також важливо те, що ще рік назад нам говорили, що постачання F-16 взагалі неможливе. А тепер йдеться про те, що спочатку дадуть певну кількість цих літаків, а потім ще додадуть. Це нормально", – наголосив Іван Тимочко.
Що відомо про застосування росіянами ФАБів
- Видання CNN повідомило, що росіяни почали активніше використовувати фугасні авіабомби – ФАБ-1500. Завдяки цієї зброї їм вдалося захопити Авдіївку.
- Ця зброя є найпотужнішою серед так званих "тупих бомб" радянських часів. Проте вона є модернізованою порівняно зі старими зразками. Хоча виготовлення ФАБів є недешевим та нешвидким процесом, проте її вартість значно дешевша, ніж ракет.
- Ворог нещодавно застосовував ФАБ-1500 у Красногорівці на Донеччині, а раніше можливо в районах Херсона та Харкова.
- Водночас боротися з цими бомбами можна, завдаючи ударів по літаках, які є носіями ФАбів. Для того, щоб скинути цю бомбу, носій має піднятися на відстань 10 тисяч метрів, розігнатися до звукової швидкості, підлетіти до лінії боєзіткнення та випустити бомбу на відстані у кілька десятків кілометрі від цієї лінії. Проте у цей час літак є дуже вразливим для ударів.