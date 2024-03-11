Льотні інструктори чекають у навчальному центрі в Румунії та самі винищувачі готові, однак українські пілоти ще не прибули. Досі невідомо, коли розпочнуться навчання у цьому навчальному центрі, який мав би відіграти вирішальну роль.

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Пілотів все одно готують

Українських пілотів все одно готують. Очікується, що дванадцять пілотів – менше, ніж повна ескадрилья – будуть готові до бойових польотів на F-16. Навчання тривало 10 місяців навчання в Данії, Британії та Сполучених Штатах.

Але до того моменту, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.

У виданні зазначають, що відправка цих винищувачів на фронт відбудеться невдовзі. Водночас останнім часом Росія почала використовувати агресивнішу авіаційну підтримку.

І Україна потребує більше зброї, оскільки в неї закінчуються артилерійські снаряди та інші боєприпаси, а республіканці в Конгресі затримують додаткову американську військову допомогу. F-16, ймовірно, будуть озброєні ракетами малої та середньої дальності та бомбами, частково компенсуючи дефіцит боєприпасів наземного базування.

Цього року в нашому небі будуть нові винищувачі, і ми маємо зробити цей рік ефективним у захисті від російських керованих бомб, російських літаків та їхніх ракет,

– заявив президент України Володимир Зеленський 1 березня.

У питанні того, коли ж винищувачі прибудуть в Україну досі лишається багато невизначеності, адже потрібно, підготувати достатню кількість людей та обладнання. Зазвичай, навчання українських пілотів відбувається блискавично.

Попри це, процес рухається повільніше, ніж сподівалася Україна чи її союзники, оскільки виникли труднощі через необхідність англійської мови та переходу до західних військових технік.

F-16 не будуть вирішальними у війні

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен повідомив в електронному листі, що "підготовка йде добре". Він також зазначив, що українські пілоти вже літають над повітряним простором Данії. Але він сказав, що їхня крива навчання "зрештою вирішить тривалість навчання".

Минулої весни Данія погодилась надати Україні F-16. Українські офіційні особи, які подолали опір Заходу постачанню довгої серії передової зброї – артилерії, ракет протиповітряної оборони, танків – заявили, що винищувач був останньою великою зброєю, яка потрібна, щоб допомогти їм перемогти.

Адміністрація Байдена неохоче дозволила союзникам надати F-16. Реактивні літаки виробляються компанією Lockheed Martin і в деяких європейських арміях поступово звільняються від них на користь нових бойових літаків F-35.

Американські посадовці вважають, що винищувачі не будуть вирішальними у війні, а навчання все одно займе значний час. Радник Білого дому зазначив, що не так багато пілотів, які могли б пілотувати ці літаки.

Він сказав, що Сполучені Штати та їхні союзники зараз намагаються надіслати Україні "всі інструменти та можливості, які їй потрібні, щоб мати можливість вести цю боротьбу якнайшвидше та ефективніше, наскільки це можливо".

Як проходить навчання

Підготовка українських пілотів почалася в серпні минулого року на авіабазі Скрідструп на півдні Данії, однак процес пішов повільно через певні труднощі, тож до польотів лише в січні.

Спочатку українців відправили до Данії замість навчального центру в Румунії, оскільки він ще не був відкритий. У листопаді ж навчання почалися там.

Минулого тижня боєздатні румунські та турецькі пілоти провели свої F-16 у румунському повітряному просторі приблизно в 12 милях від Чорного моря, здійснивши імітацію перехоплення військового вантажного літака, щоб продемонструвати свою здатність захищати повітряний простір НАТО.

Румунські пілоти теж були навчені керувати літаками російського та радянського виробництва, однак вони не мали проблем із мовою, тож перехід був не таким складним.

Є питання самих F-16

Наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 мають надійти протягом решти року та до 2025 року.

Інші країни не встановлювали дедлайнів поставки. Речник міністерства оборони Нідерландів Юрріан Ессер заявив, що Нідерланди, які пообіцяли отримати 24, зберігатимуть їх, поки Україна не буде готова їх прийняти.

Близько 50 українських техніків навчаються в Данії підтримувати т ремонтувати винищувачі, враховуючи, що F-16 настільки складний, що зазвичай для обслуговування кожного з них потрібно від восьми до 14 осіб. Офіційні особи сказали, що західні оборонні підрядники повинні будуть супроводжувати літаки в Україну та залишатися з ними, доки не буде достатньо українських екіпажів для їх належного обслуговування – процес, який може тривати роками.

Крім цього, Україні також потрібно відремонтувати злітно-посадкові смуги.

Водночас Україні потрібні не тільки реактивні винищувачі, які наша держава прагне відправити у бій, а також і артилерія та боєприпаси, які є вирішальними у наземній війні з Росією. Тому саме у комплексі це буде працювати.

Пан Поульсен, міністр оборони Данії, вважає, що F-16 забезпечать безпеку у всій Європі.

Я твердо вірю, що боротьба України за свободу є нашою боротьбою за свободу, – сказав він, – і тому Данія продовжує допомагати Україні, наскільки це можливо,

– сказав він.

Українські льотчики уже відпрацьовують на F-16 удари по повітряних та наземних цілях