Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что враг начал активно использовать ФАБы или КАБы из-за денег. Ракеты, которые россияне запускали раньше намного точнее, однако их производство было для них финансово затратным.

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Вынужденный шаг для россиян

Также в изготовлении ракет были и другие проблемы, связанные с санкциями, сложностями технологического процесса, дорогостоящим комплектованием. Поэтому противник нашел альтернативу своим ракетам в виде ФАБов.

Проблема с КАБами есть, это оружие несет страшную угрозу. Их использование – это вынужденный шаг для России, но, к сожалению, он имеет очень болезненное последствие для нас. Панацея от них есть – это системы противовоздушной обороны. Именно они уничтожают самолеты, которые осуществляют пуски КАБов,

– пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Также нужно найти способ ликвидировать вражескую авиацию – прежде всего на аэродромах, а кроме того, складские помещения, где хранятся эти бомбы. Тогда эта проблема будет решена.

Нужно пройти авиационное усовершенствование

В этом Украине очень помогли бы истребители F-16, однако по сообщению западных СМИ, в июле получим только 6 самолетов из обещанных 45 единиц.

Это может быть информационная кампания, появление которой является нормальным процессом во времена гибридной войны. Все равно то, что зафрахтовано в соответствии с контрактами, о чем есть договоренности, то будет выделено. А те, кто дают такую информацию, преследуют какую-то цель. Не стоит публично все озвучивать, для того, чтобы россияне имели полный объем информации и могли применить определенные контрмеры,

– подчеркнул Тимочко.

Стоит понимать, что самолет – это не просто воздушное судно, а огромная система логистики, инженеров, технологов, инструкторов, это дополнительная система противовоздушной обороны, которая должна прикрывать аэродромы, когда F-16 там будут находиться.

Кстати. F-16 – это многоцелевой самолет и его далеко не основная задача проводить воздушные бои. Он также может осуществлять разведку и доразведку, наводить системы ПВО, слаживать большие военные соединения на поле боя.

F-16, по словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, это начало появления европейских и американских воздушных судов собственно на замену советского флота. В будущем у нас будут и F-35 и другие современные самолеты. Нам нужно пройти авиационное усовершенствование.

"Также важно то, что еще год назад нам говорили, что поставки F-16 вообще невозможны. А теперь речь идет о том, что сначала дадут определенное количество этих самолетов, а потом еще добавят. Это нормально". – отметил Иван Тимочко.

Что известно о применении россиянами ФАБов