Недавно враг сбросил полуторатонную бомбу на многоэтажку недалеко от Донецка. Сможет ли Украина с ними бороться, объяснил 24 Каналу военный аналитик, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Как Украина может противодействовать ФАБ-1500
По словам Свитана, бороться с ФАБ-1500 можно, уничтожая российские самолеты-носители этих бомб. Чтобы сбросить ФАБ, истребителю нужно подняться на более 10 тысяч метров, разогнаться до звуковой скорости, подойти к линии боевого соприкосновения и через несколько десятков километров запустить бомбу. На такой высоте самолет очень уязвим, ведь светится в радиодиапазоне как новогодняя елка.
Последствия удара ФАБ-1500 по многоэтажке в Красногоровке: смотреть видео
И тогда, даже зенитно-ракетный комплекс С-300 перехватит истребитель, который будет подносить ФАБ-1500. Украина сможет противодействовать носителям этих управляемых авиабомб, ведь имеет достаточное количество ЗРК, которые приоритетно нужно располагать к линии боестолкновения, прикрывая от влияния российских войск.
Мы сможем бороться с этими ФАБами. Использовать управляемые авиабомбы можно тогда, когда есть преимущество в воздухе, а у россиян его полностью нет. Мы имеем механизмы, как их "минусовать",
– отметил Роман Свитан.
Впрочем, даже сама полуторатонная бомба ФАБ-1500 втрое заметнее КАБ-500, поэтому ее можно попробовать сбить, когда она непосредственно заходит на цель. Вероятнее всего, эффективность ПВО и зенитно-ракетных войск будет гораздо выше, чем при уничтожении обычных 500 килограммовых управляемых авиабомб.
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Почему россиянам труднее с ФАБ-1500
ФАБ-1500 – управляемая авиабомба, похожа на КАБ-500, только в 3 раза мощнее. Чтобы достичь примерно одинакового эффекта, в одну точку запускают или один ФАБ, или три КАБа. Россияне пытаются полуторатонную бомбу сделать корректируемой как меньшие ФАБ-500.
Ее труднее сбрасывать и поднимать. Российские самолеты могут нести две такие авиабомбы – по одной на каждое полу крыло. "Сушки" будут терять управление и маневренность при подвешивании 3 тонн под самолет,
– отметил летчик-инструктор.
Что еще известно о ФАБ-1500
- Последний раз россияне сбросили ФАБ-1500 на многоэтажку в Красногоровке, сняв это с двух ракурсов. Бомба взорвалась в жилом районе, выпустив огненный шар высотой 20 этажей.
- Еще в ноябре 2023 года глава ВВС Украины Николай Олещук предупреждал, что в России есть "признаки подготовки к массовому развертыванию ФАБ-1500".
- В феврале 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил заводы, где производят эти бомбы и ракеты "Калибр". Российская пропаганда тогда рассказывала, что производство ФАБ-1500 ведется с начала большой войны.
- ФАБ-1500-М54 является дальнейшим развитием бомбы КАБ-1500, которая была разработана в Советском Союзе в 1970-х годах и использовалась с 1980-х.