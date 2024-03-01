В эфире 24 Канала авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, из какого вида вооружения Воздушные силы ВСУ сбивают в последнее время самолеты. Также он сказал, почему российские пилоты продолжают устанавливать "рекорды" по сбросу КАБов.

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Какими системами сбивают самолеты

Вооруженные Силы Украины могут сбивать российские истребители и старым советским оружием, например, комплексом С-300, который составляет большинство в наших Воздушных силах. Как отметил Романенко, даже у старых образцов дальность 75 километров.

Конечно, можно рискнуть и подсунуть на 10 – 20 километров ближе к линии фронта и работать методом засады. То есть его там разместили, не включают радиолокационные станции, а просто ожидают подлета вражеских самолетов,

– сказал авиационный эксперт.

По его словам, данные об обнаружении целей комплекс ЗРК может получать снаружи, какие-то другие радиолокационные станции в этом районе предоставляют ему информацию о полетах вражеских самолетов. Только когда российские бомбардировщики, сбрасывающие КАБы, подлетают, то комплекс включается, осуществляет пуск, наводит ракеты и после поражения за несколько минут отходит из этого района.

Применение старых советских комплексов возможно, но, конечно, Patriot делает это лучше,

– добавил Романенко.

Часть экспертов скептически относится к вероятному сбиванию истребителей Су-34 и Су-35 системами Patriot, мол, это нерационально. Однако стоит отметить, что ракета Patriot, которая работает по аэродинамическим целям, стоит 2 – 3 миллиона долларов, а российский Су-34 – 30 – 40.

Конечно, для надежного поражения пускают две ракеты, но все равно есть разница между 6 или 60 миллионами. К тому же не обязательно, что это были Patriot или С-300,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Он также напомнил, что партнеры обещали передать Украине франко-итальянские комплексы SAMP/T. Возможно, наконец они заработали. К слову, сейчас никакой информации об их применении не было.

Почему продолжаются удары КАБами

Уничтожение российских истребителей Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы, имеет важное значение. Ведь сейчас враг прибегает к циничной тактика – забрасывает позиции украинских военных бомбами, а дальше штурмует.

За минувшие сутки враг установил абсолютный рекорд применения КАБов – 152 бомбы на разных участках фронта. То есть несмотря на то, что вражеские самолеты чуть ли не ежедневно падают, оккупанты не меняют тактику.

"Российским пилотам накрутили хвост и сказали летать и выполнять боевые задачи. Они вдохновились примером Авдеевки, когда фактически пробомбили КАБами путь мясным колоннам. В отдельные дни в районе Авдеевки было по 90 сбросов. Несмотря на потери, россияне будут продолжать наносить удары, но посмотрим, сколько они выдержат такой темп", – сказал Романенко.

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