Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что наши защитники сбили еще один Су-34 на Восточном направлении.

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Минус еще один вражеский Су-34

Олещук поблагодарил украинских воинов за боевую работу, а российским пилотам посоветовал перед каждым вылетом видеться с родными, ведь может "не повезти".

Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз,

– написал Олещук.

Обратите внимание. С 24 февраля 2022 года это уже 341 уничтоженный российский самолет.

Стоит отметить, что это уже вторая подбитая "сушка" за последние 7 дней. В частности в среду 21 февраля ВСУ сбили очередной Су-34.

Всего за последние 2 недели украинские защитники сбили 8 российских истребителей: 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 2 истребителя Су-35.

Также недавно, 23 февраля, Воздушные силы в сотрудничестве с ГУР уничтожили российский самолет А-50У. Это модернизированный российский воздушный командный пункт, который враг использовал для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации. Стоимость такого судна составляет 350 миллионов долларов.

Россия потеряла уже два воздушных командных пункта А-50