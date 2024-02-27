Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что наши защитники сбили еще один Су-34 на Восточном направлении.
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Минус еще один вражеский Су-34
Олещук поблагодарил украинских воинов за боевую работу, а российским пилотам посоветовал перед каждым вылетом видеться с родными, ведь может "не повезти".
Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет на этот раз,
– написал Олещук.
Стоит отметить, что это уже вторая подбитая "сушка" за последние 7 дней. В частности в среду 21 февраля ВСУ сбили очередной Су-34.
Всего за последние 2 недели украинские защитники сбили 8 российских истребителей: 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 2 истребителя Су-35.
Также недавно, 23 февраля, Воздушные силы в сотрудничестве с ГУР уничтожили российский самолет А-50У. Это модернизированный российский воздушный командный пункт, который враг использовал для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения для ударов по Украине ракетами со стратегической авиации. Стоимость такого судна составляет 350 миллионов долларов.
Россия потеряла уже два воздушных командных пункта А-50
- Вечером 23 стало известно, что в Краснодарском крае упал самолет А-50. Впоследствии информацию официально подтвердили в Воздушных силах и ГУР.
- В ГУР уточнили, что это была их совместная операция с Воздушными силами ВСУ. Структуры поблагодарили друг друга за эффективную работу.
- Самолет был сбит над Азовским морем, однако окончательно упал в Краснодарском крае. В сети даже появилось видео с его падением.
- Первый российский А-50 14 января наши защитники тоже сбили. Это стало для врага большим шоком.