Стало известно, что сбитие А-50 стало следствием совместной операции Воздушных Сил и ГУР. Отметим, что это уже второй из драгоценных самолетов России – впервые Украина уничтожила такое судно еще 14 января.

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Сбитие А-50 над Азовом

Воздушные Силы совместно с ГУР вечером 23 февраля поздравили оккупантов с так называемым "днем защитника отечества" – защитники Украины сбили уже второй самолет ДРЛВ А-50 за последнее время. Командующий Николай Олещук официально подтвердил ликвидацию российского судна.

В сети сразу начали распространять видео, на которых четко видно сбивание российского судна. На них местные обсуждают, как самолет отстреливает тепловые ловушки – впоследствии А-50 ярко загорается и уверенно движется в направлении земли.

Ликвидация российского А-50: невероятное видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

Однако пропагандистские СМИ не признают, что А-50 сбили украинцы, а списывают все на "френдлифаер". В то же время они также и не говорят, что в Краснодарском крае упал именно сбитый борт – по их словам, это "неизвестный летательный аппарат". Пишут, что от его падения загорелся камыш – на этом все.

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В то же время появляются видео с места падения – на них четко видно, что горит не только камыш. А местные подтверждают, что упал именно самолет. Некоторые даже утверждают, что их несколько.

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Сбитие А-50