Стало відомо, що збиття А-50 стало наслідком спільної операції Повітряних Сил та ГУР. Зазначимо, що це вже другий з дорогоцінних літаків Росії – вперше Україна знищила таке судно ще 14 січня.
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Збиття А-50 над Азовом
Повітряні Сили спільно з ГУР ввечері 23 лютого привітали окупантів з так званим "днем захисника вітчизни" – оборонці України збили вже другий літак ДРЛВ А-50 за останній час. Командувач Микола Олещук офіційно підтвердив ліквідацію російського судна.
У мережі одразу почали поширювати відео, на яких чітко видно збиття російського судна. На них місцеві обговорюють, як літак відстрілює теплові пастки – згодом А-50 яскраво загоряється та впевнено рухається у напрямку землі.
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Однак пропагандистські ЗМІ не визнають, що А-50 збили українці, а списують все на "френдліфаєр". Водночас вони також і не говорять, що у Краснодарському краї впав саме збитий борт – за їх словами, це "невідомий літальний апарат". Пишуть, що від його падіння загорівся очерет – на цьому все.
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Водночас з'являються відео з місця падіння – на них чітко видно, що горить не лише очерет. А місцеві підтверджують, що впав саме літак. Дехто навіть стверджує, що їх декілька.
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Збиття А-50
- Українським військовим 14 січня вдалося збити літак А-50 та в додачу до нього повітряний пункт управління Іл-22. Тоді зазначалося, що ще ніхто в історії не збивав літак дальнього радіолокаційного виявлення. Водночас вже 23 лютого ЗСУ повторили свій успіх вдруге.
- За даними з відкритих джерел, станом на початок повномасштабного вторгнення, в Росії було на озброєнні було 9 А-50, вартість кожного 330 мільйонів доларів. Тепер же їхня кількість зменшилася до 7.
- А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі. Саме А-50 "підсвічують" літакам Ту-95МС пуски крилатих ракет Х-101 чи Х-555 та пуски гіперзвукових ракет Х-22Н, збиття яких наразі не зафіксовано на офіційному рівні.