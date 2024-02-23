Стало відомо, що збиття А-50 стало наслідком спільної операції Повітряних Сил та ГУР. Зазначимо, що це вже другий з дорогоцінних літаків Росії – вперше Україна знищила таке судно ще 14 січня.

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Збиття А-50 над Азовом

Повітряні Сили спільно з ГУР ввечері 23 лютого привітали окупантів з так званим "днем захисника вітчизни" – оборонці України збили вже другий літак ДРЛВ А-50 за останній час. Командувач Микола Олещук офіційно підтвердив ліквідацію російського судна.

У мережі одразу почали поширювати відео, на яких чітко видно збиття російського судна. На них місцеві обговорюють, як літак відстрілює теплові пастки – згодом А-50 яскраво загоряється та впевнено рухається у напрямку землі.

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Однак пропагандистські ЗМІ не визнають, що А-50 збили українці, а списують все на "френдліфаєр". Водночас вони також і не говорять, що у Краснодарському краї впав саме збитий борт – за їх словами, це "невідомий літальний апарат". Пишуть, що від його падіння загорівся очерет – на цьому все.

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Водночас з'являються відео з місця падіння – на них чітко видно, що горить не лише очерет. А місцеві підтверджують, що впав саме літак. Дехто навіть стверджує, що їх декілька.

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Збиття А-50