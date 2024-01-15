Інформацію про збиття двох російських бортів 15 січня офіційно підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний. Напередодні ж російські пропагандисти в один голос жалілися на втрати, а українське командування давало цікаві натяки.
Зверніть увагу Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який могли збити над Азовським морем
ЗСУ творять історію
Ввечері 14 січня над Азовським морем був збитий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також був знищений повітряний командний пункт Ил-22М. Це стало видатним досягненням українського війська, оскільки ніхто й ніколи не збивав літаки дальнього радіолокаційного виявлення.
Зазвичай борти ДРЛВ намагаються триматися якомога далі від переднього краю й не заходити у зону дії протиповітряної оборони. Окрім цього, від нападу винищувачів їх зажди обороняє супровід – разом з тим А-50 наводить борти на ціль. Загалом, літаки А-50 здатні бачити цілі на відстані до 400 кілометрів – при цьому не лише ті. що перебувають у повітрі, а й наземні об'єкти.
Ймовірний радіус дії "блукаючого Patriot" / фото Defence Express
Екіпаж літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 складається з 15 – 16 осіб, з яких приблизно 10 операторів. Ймовірно, вони бачили наближення української ракети, однак нічого не могли зробити. Цей літак фізично неспроможний робити ефективні зенітні маневри.
Водночас А-50 у дефіциті у росіян, адже на папері вони мають всього 9 таких бортів – 3 ще радянських та 6 модернізованих. Однак скільки насправді у льотному стані невідомо.
Збиття літаків над Азовським морем
- Ввечері 14 січня ЗМІ та телеграм-канали повідомляли, що над Азовським море ЗСУ завдали ударів по двох російських повітряних суднах. Мова йшла про А-50 та Іл-22. Зазначали, що перший збили, а другий пошкодили, і його екіпаж нібито терміново попросив про посадку в Анапі.
- Вранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук написав: "Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди". Додав, що поки без деталей.
- Саме А-50 "підсвічують" літакам Ту-95МС пуски крилатих ракет Х-101 чи Х-555 та Ту-22М3 – пуски гіперзвукових ракет Х-22Н, збиття яких наразі не зафіксовано на офіційному рівні. Через втрату такого важливого борту, ймовірно, росіяни будуть обережнішими і здійснюватимуть пуски ракет з більшої відстані. А це, своєю чергою, погіршить точність наведення.