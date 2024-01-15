Інформацію про збиття двох російських бортів 15 січня офіційно підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний. Напередодні ж російські пропагандисти в один голос жалілися на втрати, а українське командування давало цікаві натяки.

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ЗСУ творять історію

Ввечері 14 січня над Азовським морем був збитий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також був знищений повітряний командний пункт Ил-22М. Це стало видатним досягненням українського війська, оскільки ніхто й ніколи не збивав літаки дальнього радіолокаційного виявлення.

Зазвичай борти ДРЛВ намагаються триматися якомога далі від переднього краю й не заходити у зону дії протиповітряної оборони. Окрім цього, від нападу винищувачів їх зажди обороняє супровід – разом з тим А-50 наводить борти на ціль. Загалом, літаки А-50 здатні бачити цілі на відстані до 400 кілометрів – при цьому не лише ті. що перебувають у повітрі, а й наземні об'єкти.

Важливо! Достеменно невідомо, чим саме вдалося збити такий важливий "трофей", однак ймовірно, що це був так званий "блукаючий Patriot". Він може уражати цілі на відстані до 160 кілометрів. При його розміщенні близько до фронту він може діставати цілі біля берегової лінії Азовського моря.

Ймовірний радіус дії "блукаючого Patriot" / фото Defence Express

Екіпаж літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 складається з 15 – 16 осіб, з яких приблизно 10 операторів. Ймовірно, вони бачили наближення української ракети, однак нічого не могли зробити. Цей літак фізично неспроможний робити ефективні зенітні маневри.

Водночас А-50 у дефіциті у росіян, адже на папері вони мають всього 9 таких бортів – 3 ще радянських та 6 модернізованих. Однак скільки насправді у льотному стані невідомо.

Збиття літаків над Азовським морем