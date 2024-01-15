Валерій Залужний подякував Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Нещаслива 9-ка Путіна: що відомо про А-50, який могли збити над Азовським морем

Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22,

– заявив головком.

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Повітряні сили знищили А-50: дивіться відео

Коротка довідка. А-50 – це літак далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛС). Він створений для виявлення та супроводження повітряних і надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію.

Окрім того, А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів й ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.