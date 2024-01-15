Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье, передает 24 Канал.

Обратите внимание Несчастливая 9-ка Путина: что известно про А-50, который могли сбить над Азовским морем

Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22,

– заявил главком.

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Воздушные силы уничтожили А-50: смотрите видео

Краткая справка. А-50 – это самолет дальнего радиолокационного слежения и управления (ДРЛО). Он создан для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации.

Кроме того, А-50 может служить командным пунктом и использоваться для управления истребителями и ударной авиацией при их наведении на конкретные цели.