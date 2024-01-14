Вечером 15 января начала поступать информация о том, что над акваторией Азовского моря нашим военным удалось нанести удары по двум российским воздушным судам. Речь идет об А-50 и ИЛ-22. Предварительно первый сбили, а второй повредили и его экипаж срочно попросил о посадке в Анапе.

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Минус российский самолет ДРЛО

После 22:00 сетью начала распространяться информация, что враг понес потери в авиации. Мониторинговые каналы начали писать о том, что над Азовским морем наши военные успешно познакомили с морем А-50 – самолет ДРЛО. Немного больше повезло ИЛ-22. Как пишут, у него подбиты двигатели. Именно поэтому его экипаж смог еще запросить о посадке в Анапе.

Впоследствии появилась якобы запись, на которой можно услышать, как пилот просит о посадке в Анапе. Также отмечает медики и пожарной машине.

Источники "РБК-Украина" сообщили, что А-50 заступил на дежурство в районе Кирилловки около 21:10 – 21:15. И практически сразу его удалось сбить. Следовательно, самолет ДРЛО исчез с радаров и больше не отвечал на запросы тактической авиации. Говорят, что позже пилот российского Су-30 обнаружил возгорание, а также падение какого-нибудь воздушного судна. Источники 24 Канала говорят, что бортовой номер А-50 был RF-50601.

Что касается ИЛ-22М11 с бортовым номером 75106, его повредили. Это воздушное судно осуществляло дежурство в районе Стрелкового. Его наши военные подвели вдоль побережья Азовского моря. Это также случилось ориентировочно 21 часа. Собственно, экипаж этого судна в записи, если он окажется идентичным, просил посадку в Анапе, эвакуацию и скорую и пожарную машину.

Уже в 23:30 мониторинговые каналы отметили, что впервые за длительный промежуток времени не наблюдается активность БРЛС "Джмиль" в Азовском море. Речь идет об авиационной бортовой радиолокационной станции.