После полномасштабного вторжения в Украину в России резко поменялась статистика смертности. В 2019 году, еще до пандемии и событий 24 февраля 2022 года, соотношение умерших мужчин к женщинам на территории государства-террориста было совсем другим.
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Как изменилась статистика смертности в России
Федеральная служба государственной статистики России обнародовала информацию о смертности населения за 2022 год. Как выяснилось, в том году по сравнению с 2019-м мужчины в возрасте 20 – 50 лет умирали гораздо чаще женщин. При этом смертность россиянок в 2022 году по сравнению с 2019 особенно не выросла. Более того, в некоторых женских возрастных группах даже снизилась смертность.
Статистика смертности в России за 2022 год / Фото из соцсетей
Росстат сообщил, что всего в 2022 году среди граждан России скончались 350 000 мужчин и 94 000 женщин трудоспособного возраста. Российские СМИ проанализировали статистику и пришли к выводу, что мужчины начали умирать в разы больше женщин из-за развязанной страной-агрессоркой полномасштабной войны против Украины, которую ряд этих медиа скромно назвал "СВО".
В 2022 году смертность больше всего выросла среди мужчин в двух группах: в возрасте 20 – 24 лет и 25 – 29 лет. В Ростовской области мужчины вообще умирали примерно в 4 раза чаще женщин. Так, среди 13 000 умерших в этом регионе 10 700 человек – это мужчины, а остальные 2 500 – женщины. В Южном федеральном округе сложилась такая же ситуация.
Что рассказали эксперты о потерях России
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал 24 Каналу недавнюю встречу Владимира Путина с семьями погибших оккупантов. Он назвал это ритуальной активностью и отметил, что диктатор таким образом делает вид, что заботится о военных и их семьях. Ведь они составляют значительную часть его избирателей.
- Недавно майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, что в 2024 году потери российских оккупантов могут вырасти до полутора миллионов лиц. Речь идет о погибших и раненых.
- Ранее полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан отметил, что Россия потеряла большинство своих профессиональных военных еще в 2022 году. Теперь у страны-агрессорки есть любительская контрактная армия. Однако даже в таком виде она представляет серьезную угрозу.