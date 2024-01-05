У России также есть возможность снабжать своих военных достаточным количеством оружия. Об этом 24 Канала рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт. К слову, о том, как элитный русский полк превратился в "совпадение зэков" можно прочитать в нашем материале.
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На каком уровне сейчас армия России
Вооруженные силы России, хоть уже не столь мощные, как в начале полномасштабного вторжения, остаются серьезным противником, которого нельзя недооценивать.
Должное внимание уделяется улучшению военно-промышленного комплекса. К тому же, сейчас в России восстанавливают контрактную профессиональную армию, которая была частично разгромлена еще в 2022 году.
У россиян сейчас любительская контрактная армия. Дело в том, что профессионалов уничтожили в основном еще в 2022 году. А любители – сильны по численности,
– объяснил Роман Свитан.
В России сейчас есть возможность снабжать контрактников оружием в большинстве своем, хотя и не полностью, собственного производства. Сейчас Москва сотрудничает вместе с КНДР и Северной Кореей, закупая у этих стран ракеты, артиллерийские снаряды и беспилотники.
"Извлекают из составов также старую советскую технику. У них не только новейшее оружие, но и такое, которому уже 50 – 70 лет. Технологический уровень производимой техники годится в основном для выполнения оборонных или локальных наступательных действий. Все зависит от того, что мы можем противопоставить", – подчеркнул полковник запаса.
Если в Украину поставляют старые образцы вооружения, тогда можно считать, что есть паритет с Россией. Если же Украине будут предоставлять больше современного оружия, тогда у Украины будет преимущество. Уже сейчас это ощущается в некоторых видах артиллерии и ракет.
"Некорректно сравнивать общее состояние одной и другой армии. У нас улучшаются позиции по модификациям вооружения. Мы сейчас ожидаем высокотехнологичных средств уничтожения российской армии", – заметил Свитан.
Поэтому можно надеяться, что вооружение, которое есть у россиян, можно будет перекрыть благодаря помощи партнеров. Речь идет именно о новейших разработках.
Россия закупает ракеты у КНДР и Ирана: что известно
- В четверг, 4 января, The Wall Street Journal опубликовали статью, в которой говорится об обеспокоенности Соединенных Штатов связями России с КНДР и Ираном. В частности, журналисты со ссылкой на слова американских чиновников отметили, что Москва уже получает баллистические ракеты из Северной Кореи.
- Важным в этом контексте стало заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Он заявил, что Россия уже обстреливала Украину ракетами, которые получили от КНДР. По словам Кирби, эти ракеты способны поражать цели на расстоянии около 900 километров.
- В американском правительстве считают, что переговоры России с Ираном по поставкам баллистики также продвигаются. Все указывает на то, что первые ракеты и установки к ним Кремль может получить уже этой весной. К слову, в Институте изучения войны убеждены, что Россия хочет получать баллистику из Ирана для обеспечения постоянных обстрелов Украины, потому что собственных мощностей для этого не хватает.