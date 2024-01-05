У России также есть возможность снабжать своих военных достаточным количеством оружия. Об этом 24 Канала рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт. К слову, о том, как элитный русский полк превратился в "совпадение зэков" можно прочитать в нашем материале.

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На каком уровне сейчас армия России

Вооруженные силы России, хоть уже не столь мощные, как в начале полномасштабного вторжения, остаются серьезным противником, которого нельзя недооценивать.

Должное внимание уделяется улучшению военно-промышленного комплекса. К тому же, сейчас в России восстанавливают контрактную профессиональную армию, которая была частично разгромлена еще в 2022 году.

У россиян сейчас любительская контрактная армия. Дело в том, что профессионалов уничтожили в основном еще в 2022 году. А любители – сильны по численности,

– объяснил Роман Свитан.

В России сейчас есть возможность снабжать контрактников оружием в большинстве своем, хотя и не полностью, собственного производства. Сейчас Москва сотрудничает вместе с КНДР и Северной Кореей, закупая у этих стран ракеты, артиллерийские снаряды и беспилотники.

"Извлекают из составов также старую советскую технику. У них не только новейшее оружие, но и такое, которому уже 50 – 70 лет. Технологический уровень производимой техники годится в основном для выполнения оборонных или локальных наступательных действий. Все зависит от того, что мы можем противопоставить", – подчеркнул полковник запаса.

Если в Украину поставляют старые образцы вооружения, тогда можно считать, что есть паритет с Россией. Если же Украине будут предоставлять больше современного оружия, тогда у Украины будет преимущество. Уже сейчас это ощущается в некоторых видах артиллерии и ракет.

"Некорректно сравнивать общее состояние одной и другой армии. У нас улучшаются позиции по модификациям вооружения. Мы сейчас ожидаем высокотехнологичных средств уничтожения российской армии", – заметил Свитан.

Поэтому можно надеяться, что вооружение, которое есть у россиян, можно будет перекрыть благодаря помощи партнеров. Речь идет именно о новейших разработках.

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