Журналисты The Wall Street Journal также отметили, что баллистику России уже передает КНДР. Это касается как пусковых установок, так и ракет.

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Россия может получить баллистику от Ирана уже весной

Авторы материала, со ссылкой на данные от американских чиновников, отмечают, что США обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются. Там оценили, что Россия намерена приобрести ракетные системы у Ирана.

Источники издания отметили, что Иран потенциально может предоставить России необходимые ракеты уже этой весной. Однако официальные лица США остаются скептическими, заявляя, что они не верят, что соглашение о покупке было завершено.

По словам официальных лиц США, заинтересованность Москвы в приобретении иранских ракет стала очевидна в середине декабря, когда делегация из России посетила иранский полигон для наблюдения за баллистическими ракетами и соответствующим оборудованием.

Во время этого визита Воздушно-космические силы Корпуса стражей Исламской революции представили россиянам разные ракеты, в том числе ракеты малой дальности Ababil.

Этот ранее неразглашенный визит состоялся после поездки министра обороны России Сергея Шойгу в штаб Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране в сентябре 2023 года. Представители США утверждают, что во время этого визита Шойгу осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.

Кроме того, Шойгу провел встречу с начальником Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери, на которой выразил удовлетворение ростом российско-иранских отношений, отметив, что они выходят на новый уровень.

Представители США выразили обеспокоенность по поводу приобретения Россией иранских ракет, особенно учитывая недавние приобретения Россией у Северной Кореи. Они утверждают, что Россия уже получила от Северной Кореи пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет.

Обратите внимание! В настоящее время Иран активно занимается производством дронов-камикадзе, а также баллистических ракет. Что известно об оружии, которое может передать Иран России, в частности, о ракете Ababil – читайте в материале.