Сообщения обнародовали после того, как 23 декабря Соединенные Штаты обвинили Иран в атаке танкера с химикатами в Индийском океане беспилотником.

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Военно-морские силы Ирана получили новое оружие

По словам главы ВМС Ирана Шахрама Ирани, говорится о крылатых ракетах под названием Talayieh.

Крылатая ракета Talaeiyeh имеет дальность более 1000 километров и является умной ракетой, которая может изменять цели внутри полета,

– цитирует министра Reuters.

Шахрам Ирани также рассказал, что среди нового оружия, добавленного в арсенал военно-морского флота, были разведывательные вертолеты, беспилотники и морские крылатые ракеты.

По словам чиновника, вся техника была разработана и произведена иранской военной промышленностью.

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