Сообщения обнародовали после того, как 23 декабря Соединенные Штаты обвинили Иран в атаке танкера с химикатами в Индийском океане беспилотником.
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Военно-морские силы Ирана получили новое оружие
По словам главы ВМС Ирана Шахрама Ирани, говорится о крылатых ракетах под названием Talayieh.
Крылатая ракета Talaeiyeh имеет дальность более 1000 километров и является умной ракетой, которая может изменять цели внутри полета,
– цитирует министра Reuters.
Шахрам Ирани также рассказал, что среди нового оружия, добавленного в арсенал военно-морского флота, были разведывательные вертолеты, беспилотники и морские крылатые ракеты.
По словам чиновника, вся техника была разработана и произведена иранской военной промышленностью.
Сотрудничество Ирана с Россией: последние новости
- 5 декабря глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с иранским коллегой в Москве заявил, что они заключили договор о взаимопомощи в противостояния санкциям коллективного Запада. Встреча сторон проходила в Москве.
- 7 декабря Владимир Путин встретился с президентом Ирана Ибрагимом Райси в Москве. По словам бывшего работника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, оба государства представляют опасность не только для Украины, но и мира. В ходе встречи с Путиным президент Ирана Раиси заявил, что взаимодействие России и Ирана "продвигается хорошо", а сами страны "могут предпринять дополнительные шаги для развития отношений".
- Известно также, что Иран поставляет России свои беспилотники, а также дал лицензию на производство этих БПЛА прямо на ее территории. Возможно, также передает стране-агрессорке какие-либо электронные компоненты, которые она не может найти в другом месте. Кроме того, Россия пытается получить от Ирана баллистические ракеты. В то же время, Тегеран получает от Москвы продовольствие, а также надеется на поддержку его ядерной программы.
- 9 декабря в Офисе Генпрокурора сообщили, что дроны-камикадзе для России производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Эксперты уже на все 100% идентифицировали, что российская "Герань" это иранские Shahed.