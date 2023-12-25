Повідомлення оприлюднили після того, як 23 грудня Сполучені Штати звинуватили Іран в атаці танкера з хімікатами в Індійському океані безпілотником.

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Військово-морські сили Ірану отримали нову зброю

За словами очільника ВМС Ірану Шахрама Ірані, мовиться про крилаті ракети під назвою Talayieh.

Крилата ракета Talaeiyeh має дальність понад 1000 кілометрів і є розумною ракетою, яка може змінювати цілі в середині польоту,

– цитує міністра Reuters.

Шахрам Ірані також розповів, що серед нової зброї, доданої до арсеналу військово-морського флоту, були розвідувальні гелікоптери, безпілотники та морські крилаті ракети.

За словами чиновника, вся техніка була розроблена і вироблена іранською військовою промисловістю.

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