За даними Офісу генпрокурора, дрони-камікадзе виготовляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Експерти вже на всі 100% ідентифікували, що російська "Герань" (з неймінгом у країни-терористки – біда) – це іранські "Shahed".

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Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням "Герань-2" ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу "Shahed-136". Інший вилучений зразок під назвою "Герань-1" ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе "Shahed-131",

– мовиться у повідомленні.

Наразі до 9 країн світу направлено запити про міжнародну правову допомогу з метою встановлення шляхів постачання комплектувальних деталей БПЛА подвійного призначення до Ірану та Росії.

Що каже Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ наголосили, що у ракетах і дронах Росії – всі компоненти з Заходу. Мікросхеми західного виробництва виявили всередині:

ракет Х-101;

дронів "Шахед";

безпілотників "Орлан";

танків "Прорив";

РСЗВ "Торнадо".

Це відбувається у контексті того, що Росія перебуває під санкціями цивілізованого світу.